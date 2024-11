Sinner, figuraccia in mondovisione: tradimento clamoroso

Sinner non se l’aspettava, ma è successo: non si è mossa di un centimetro da lì.

Difficile trovare qualcuno che meriti di godersi le vacanze più di Jannik Sinner. L’altoatesino, fatta eccezione per qualche brevissima parentesi, ha vissuto una stagione talmente intensa che farebbe bene, adesso, a staccare la spina il più a lungo possibile. Cosa che però, conoscendolo, non farà. Convinto com’è che si possa sempre migliorare, tra qualche giorno appena sarà di nuovo in campo ad allenarsi in vista della prossima stagione.

E poco importa che abbia concluso il 2024 regalandosi due gioie paragonabili a quelle che a gennaio e a settembre aveva gustato aggiudicandosi due prestigiosissimi Slam. La vittoria alle Finals e quella in Coppa Davis non avranno di certo saziato un campione del suo calibro, alla costante ricerca del brivido che solo la competizione è in grado di dare agli atleti.

Che non abbia nessunissima intenzione di riposarsi e di starsene in panciolle lo si evince, del resto, da un breve video circolato, nelle scorse ore, sui social network. Mentre tutti i big player sono partiti alla volta delle località esotiche più disparate, per ritemprare il corpo e la mente, indovinate un po’ in quale attività ha deciso di cimentarsi il nostro Jannik? In una sportiva, naturalmente, sebbene il tennis, in questo caso, non c’entri assolutamente niente.

Sinner, clamorosa cilecca: impossibile resistere

Ebbene, qualche ora dopo la vittoria in Coppa Davis, la seconda nel giro di 365 giorni, Sinner era già in campo a divertirsi. Non in un campo da tennis, appunto, ma in uno da golf.

Insieme a lui c’erano, così pare, uno dei suoi due coach, vale a dire Darren Cahill, e suo padre, Hanspeter, che nelle scorse settimane era a Torino, insieme a sua moglie, a commuoversi per la vittoria di Jannik al torneo dei Maestri. Non credeva, forse, che il suo allenatore potesse “tradirlo” così, in mondovisione, ma il buon vecchio Sinner si sarà dovuto ricredere.

Nel filmato, diffuso da Cahill sui social, si vede l’azzurro, nel suo primo giorno di vacanze, alle prese con il golf. Impugna un drive, ossia una mazza abbastanza lunga, perfetta per iniziare la buca, ma fa cilecca. La pallina non si muove di un centimetro e papà Hanspeter, poco più in là, se la ride di gusto al pensiero che esista uno sport in cui suo figlio non eccelle. Cosa che, in tutta onestà, consci del suo talento a calcio e nello sci, oltre che nel tennis, non credevamo possibile.