Mazzata tremenda per la Ferrari: penalità Leclerc

Mazzata tremenda per la Ferrari: penalità per Leclerc in uno degli ultimi gran premi della stagione. Ecco lo scenario clamoroso

Il mondiale di Formula Uno, almeno quello costruttori ovviamente, è ancora apertissimo. La Ferrari è dietro la McLaren con il sogno di poter fare il sorpasso nel corso di queste ultime settimane. Ci sono le possibilità, la Rossa di Maranello sta dimostrando di avere delle capacità importanti e una macchina comunque competitiva, ma c’è il rischio che tutto possa finire così, senza nemmeno provarci, per un motivo particolare.

A fare un quadro della situazione che si potrebbe creare ci ha pensato il sito formulapassion.it, che spiega come in Brasile, Sainz, sfruttando l’incidente che lo ha costretto a partire dalla pit-lane, ha deciso di cambiare un nuovo gruppo motore, ibrido e trasmissione e questo gli permette di essere sereno, in vista delle prossime gare, di una possibilità penalità sulla griglia di partenza. Cosa che invece non può certamente fare Leclerc.

L’ultimo propulsore per il pilota monegasco è stato montato a Zandvoort: quindi, nel caso la Rossa decidesse di cambiarlo, allora Charles come succede sempre in questi casi dovrebbe scontare una penalità sulla griglia di partenza.

E in casa McLaren? La situazione non è così fluida e non è tanto serena, “con le ultime Power Unit di Norris e Piastri risalenti a Monza, appena una settimana dopo il Gran Premio d’Olanda”. Insomma, anche in questo caso c’è il rischio di una sostituzione con penalizzazione sulla griglia di partenza annessa. Serve, quindi, la migliore strategia per capire come possono essere sistemate le cose in una fase decisiva del mondiale come questa. Una situazione davvero da tenere sotto la lente d’ingrandimento perché, è evidente, potrebbe fare tutta la differenza del mondo nelle ultime uscite nelle quali, la Ferrari, si gioca davvero qualcosa di importante. Vedremo come andrà a finire e quali decisioni verranno prese da qui alla fine della stagione.