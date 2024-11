Serbia-Danimarca, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Serbia-Danimarca è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La sfida del Dubocica Stadium di Leskovac è, di fatto, uno spareggio per il secondo posto. La Danimarca però, grazie ai 2 punti in più in classifica, può permettersi di giocare per due risultati su tre: anche un pareggio, infatti, spedirebbe gli scandinavi ai quarti di finale della Nations League 2024-25, ovviamente non da testa di serie, visto che il primo posto è ormai di proprietà della Spagna, prima a quota 13 punti.

Alla Serbia, dunque, serve disperatamente una vittoria per scavalcare i danesi. Soltanto in quel caso Vlahovic e compagni avanzerebbero al turno successivo. Altrimenti dovranno disputare il playout con una delle seconde classificate della Lega B per poter restare in Lega A. Scongiurato, tuttavia, il rischio di retrocedere direttamente grazie al pareggio di venerdì scorso contro la Svizzera (1-1), che non può più raggiungere gli uomini di Dragan Stojkovic, in vantaggio negli scontri diretti. La Danimarca è invece reduce da una sconfitta: la selezione di Brian Riemer non è riuscita a fermare una Spagna infarcita di seconde linee, arrendendosi 2-1 al Parken di Copenaghen. Terza gara senza vittoria per gli scandinavi, a digiuno di successi dopo quelli ottenuti nelle prime due giornate della manifestazione con Svizzera e Serbia, entrambe battute 2-0 davanti al proprio pubblico. Fuori casa la Danimarca non vince una partita da più di un anno e dovrà fare attenzione ad una Serbia pronta a spendere ogni goccia di sudore per prendersi il secondo posto nel gruppo 4 di Lega A.

Come vedere Serbia-Danimarca in diretta tv e in streaming

La sfida tra Serbia e Danimarca è in programma lunedì alle 20:45 al Dubocica Stadium di Leskovac, in Serbia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Segna gol casa secondo tempo Sì” è quotato invece a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Serbia dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una partita che può accendersi nel secondo tempo, coi padroni di casa costretti a vincere per scavalcare i danesi in classifica. Previsto almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Serbia-Danimarca

SERBIA (3-4-1-2): Petrovic; Stojic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Gudelj, Terzic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic.

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Bah, Andersen, Vestergaard, Kristiansen; Hjulmand, Hojbjerg; Skov Olsen, Eriksen, Dorgu; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1