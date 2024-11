Romania-Cipro, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Romania-Cipro è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Come previsto la Romania si è dimostrata superiore alle selezioni con cui è stata sorteggiata nel gruppo 2 di Lega C ed è ormai a un passo dalla promozione aritmetica in Lega B. Il verdetto, in realtà, sarebbe potuto arrivare già venerdì scorso ma il risultato della sfida con il Kosovo – match sospeso sullo 0-0 ad una manciata di minuti dalla fine per via dei cori pro Serbia da parte di alcuni tifosi rumeni – resta sub iudice in attesa della decisione dell’Uefa. La selezione di Mircea Lucescu, dunque, non può ancora fare festa.

Certo, un pari sarebbe bastato per vincere mettere in cassaforte il primo posto: il Kosovo, in svantaggio negli scontri diretti, aveva un solo risultato a disposizione per tentare di raggiungere la Romania a quota 12 e giocarsi poi il tutto per tutto nell’ultima giornata. La Tricolorii può chiudere i giochi nella gara con Cipro, valida per la sesta ed ultima giornata. Un mese fa contro i ciprioti fu una partita senza storia: le reti di Dragusin, Marin e Man (0-3) regalarono a Lucescu il terzo successo (poi sono diventati quattro dopo la vittoria in Lituania) da quando ha preso le redini della nazionale rumena, prendendo il posto di Edward Iordanescu, andato via al termine dell’Europeo. Cipro, vittorioso venerdì contro la Lituania – già battuta nella gara d’andata – non ha più obiettivi concreti: il secondo posto è irraggiungibile ma gli uomini di Sofronis Avgiusti non possono più finire all’ultimo posto, neppure in caso di sconfitta in Romania. Dovranno perciò accontentarsi di disputare lo spareggio con una delle seconde classificate in Lega D per evitare di retrocedere.

Come vedere Romania-Cipro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Romania e Cipro è in programma lunedì alle 20:45 all’Arena Nationala di Bucarest, in Romania. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Romania non dovrebbe avere problemi a liquidare la pratica Cipro, realizzando dai 2 ai 4 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Romania-Cipro

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, Olaru, Stanciu; Man, Dragus, Hagi.

CIPRO (4-2-3-1): Dimitriou; Karo, Andreou, Panagiotou, Ioannou; Kousoulos, Artymatas; Loizou, Kastanos, Tzionis; Pittas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0