I pronostici di lunedì 18 novembre: Nations League

I pronostici di lunedì 18 novembre, prosegue l’ultima giornata della Nations League con altre nove partite, quattro delle quali riguardanti la League A.

Continua l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League, stasera scenderanno in campo i gruppi 1 e 4 della League A. Il gruppo 1 conosce già il suo vincitore, il Portogallo dell’insazabile Cristiano Ronaldo, mentre resta aperta la lotta per la qualificazione ai quarti di finale e per evitare la retrocessione. Alla Croazia basta anche il pareggio contro il Portogallo già sicuro del primo posto, mentre la Scozia per evitare la retrocessione dovrà provare a vincere in Polonia.

Anche il gruppo 4 è stato già vinto aritmeticamente dalla Spagna, resta da decidere la seconda qualificata per i quarti di finale: la Serbia ha solo la vittoria a disposizione per superare la Danimarca, mentre la Svizzera già retrocessa proverà a salvare l’onore contro i campioni d’Europa in carica.

I pronostici sulle altre partite

Nel gruppo 3 della League C volata finale per la promozione tra Irlanda del Nord e Bulgaria. All’Irlanda del Nord basterebbe anche un pareggio in trasferta col fanalino di coda Lussemburgo, mentre la Bulgaria dovrà battere la Bielorussia e sperare nelle disgrazie altrui.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 1,5 SECONDO TEMPO in Serbia-Danimarca, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Croazia o Portogallo (in Croazia-Portogallo, Nations League, ore 20:45)

(in Croazia-Portogallo, Nations League, ore 20:45) Kosovo (in Kosovo-Lituania, Nations League, ore 20:45)

(in Kosovo-Lituania, Nations League, ore 20:45) Romania (in Romania-Cipro, Nations League, ore 20:45)

(in Romania-Cipro, Nations League, ore 20:45) Spagna (in Spagna-Svizzera, Nations League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Spagna-Svizzera , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Kosovo-Lituania, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Serbia-Danimarca , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Polonia-Scozia, Nations League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio in Croazia-Portogallo, Nations League, ore 20:45