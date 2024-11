Gratta e vinci, per Natale tutti vogliono questo: premi magici in palio

Gratta e vinci di Natale, via alle danze: tutti pazzi per il Tombola Super.

Diciamoci la verità: dopo un po’, comprare sempre lo stesso Gratta e vinci stuferebbe anche il giocatore più abitudinario. Cambiare è doveroso, oltre che altamente consigliabile, motivo per il quale sono in tanti ad aspettare con grande trepidazione, in questo periodo dell’anno, che scocchi finalmente l’ora dei biglietti di Natale.

La bella notizia, dunque, è che la famiglia si è allargata. Un Gratta e vinci nuovo di zecca ha già fatto il suo gran debutto nelle ricevitorie e nei punti vendita autorizzati, portando con sé una ventata di aria fresca e di novità. E di premi da non credere, come se non bastasse, considerando che questo grattino promette, agli eletti che avranno la fortuna di beccare quello giusto, di diventare incredibilmente ricchi. Nel periodo più magico dell’anno, oltretutto, il che renderà la loro esperienza ancor più entusiasmante.

Ma andiamo al dunque, adesso. Il Gratta e vinci che l’Agenzia delle dogane e monopoli ha appena lanciato si chiama Tombola Super. Ogni tagliando ha un costo, accessibilissimo, di 10 euro, che sono nulla in confronto a quello che, come dicevamo pocanzi, promette questa nuova famiglia di grattini tipicamente natalizi. Vi basti sapere, infatti, che nella migliore delle ipotesi i giocatori potranno portare a casa la bellezza di 2 milioni di euro. Mica bruscolini, insomma.

Gratta e vinci delle feste, arriva Tombola super: divertimento assicurato

Con il primo lotto, saranno immessi sul mercato 8 milioni 160mila biglietti, ma non è escluso che si vari un incremento della produzione. Soprattutto se, come si pensa, Tombola Super attecchirà facendo breccia nel cuore dei giocatori che hanno voglia di emozioni nuove.

In totale, questa nuova famiglia di Gratta e vinci mette sul piatto una cifra sbalorditiva: la massa premi, pensate un po’, ammonta a 60 milioni 765mila e 200 euro, cifra che rende abbondantemente l’idea di come sia concreta l’ipotesi di arricchirsi con questo grattino tutto da scoprire. Passiamo ora alla meccanica di gioco, sebbene sia implicito che questa serie funzioni esattamente come il gioco di gruppo che va tanto di moda durante le festività natalizie.

Nel layout sono presenti due cartelle e il fine ultimo è quello di fare terno, quaterna, cinquina o tombola. Ci sono anche dei simboli bonus, rigorosamente a tema natalizio, per cui il gioco è molto dinamico e divertente. Se anche non si dovesse riuscire a centrare il premio massimo, ce ne sono tanti altri a cui ambire. Si possono vincere, infatti, 100mila, 50mila, 10mila, 5mila, 1000, 500, 100, 50, 25, 20 e 10 euro.