È il giorno di Tyson vs Paul: orario esatto e diretta streaming

Tyson e Paul si sfideranno oggi sul ring dell’At&T Stadium di Arlington.

Da una parte ci sarà una leggenda. Dall’altra, un campione emergente. Due pianeti diametralmente opposti che si scontreranno sul ring e che assicureranno talmente tante di quelle scintille da farne un’autentica scorpacciata. Non si sorprende affatto, insomma, che il match tra Mike Tyson e Jake Paul sia già stato bollato come l’evento dell’anno. Come l’appuntamento più imperdibile del 2024.

I due pugili infiammeranno il ring dell’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, nella giornata di oggi, 15 novembre. L’incontro avrà inizio quando nel Bel Paese saranno le 4 del mattino, ma Netflix, ben consapevole della portata e dell’impatto dell’evento, ha organizzato una diretta coi fiocchi. Il collegamento inizierà già alle 2, ora italiana, in maniera tale che il match sia preceduto da discussioni, analisi e contenuti di vario genere.

L’attesa sarà ampiamente ricompensata, dunque, da uno spettacolo senza precedenti. Qualunque curiosità riguardante il faccia a faccia tra Tyson, il boxeur più famoso della storia, e Paul, il pugile-youtuber che sul ring ha già dimostrato di non avere paura di nessuno, sarà soddisfatta. Il passato che incontra il futuro, uno scontro generazionale il cui epilogo è tutto da scoprire.

Tyson vs Paul, tutto quello che c’è da sapere sull’evento dell’anno

Mike e Jake si sarebbe già dovuti incontrare lo scorso luglio, ma l’evento era poi stato rimandato e si è addirittura rischiato che l’appuntamento saltasse definitivamente.

Per fortuna, seppure in ritardo di 4 mesi rispetto alla tabella di marcia, finalmente si farà. La diretta, dicevamo, inizierà alla 2: si potrà assistere a tutti i match che precedono Paul vs Tyson, come Neeraj Goyat vs Whindersson Nunes e Mario Barrios vs Abel Ramos. Non resta che capire, a questo punto, come godersi lo spettacolo in streaming in diretta in assenza di un abbonamento alla piattaforma Netflix.

A tal proposito, abbiamo una brutta notizia da darvi: Netflix si è aggiudicata i diritti dell’evento, motivo per il quale sarà necessario possedere un account, con abbinato un piano qualunque, per poter assistere all’evento dell’anno. Per la visione integrale non sono previsti costi aggiuntivi: è gratis per tutti i clienti abbonati alla nota piattaforma di contenuti streaming. L’incontro sarà commentato in diretta in inglese, spagnolo, brasiliano, portoghese, tedesco e francese. Per il resto, tenetevi pronti: le scintille sono assicurate e siamo assolutamente certi che sul ring dell’AT&T Stadium di Arlington se ne vedranno delle belle.