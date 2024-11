Kazakistan-Austria, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Kazakistan-Austria è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 16:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Cenerentola del Gruppo 3 della Nations League B è sicuramente il Kazakistan: quattro partite un solo punto mentre tutte le altre ne hanno sette e sperano di poter prendersi la promozione nella Lega A. Ovvio che è lo stesso pensiero dell’Austria che, sfruttando il confronto tra Norvegia e Slovenia, potrebbe mettere dei punti che si potrebbero rivelare decisivi per l’andamento finale del raggruppamento.

Il Kazakistan non vince una partita internazionale della scorso 14 marzo, un’amichevole contro il Turkemenistan. E sono queste ovviamente le sfide che una squadra del genere può sperare di vincere, non è che ci siano tantissime possibilità nei match ufficiali di fare punti. Da quel momento in poi solamente sconfitte o pareggi, al massimo. L’Austria, invece, dopo aver vinto quattro a zero la partita d’andata, ha piazzato nella scorsa anche un’altra vittoria: un clamoroso 5-1 alla Norvegia che ha permesso di essere a questo punto della manifestazione con la grossa possibilità di arrivare davanti a tutti e quindi passare direttamente alla Lega A senza passare dai playoff.

Negli ultimi cinque confronti tra queste due squadre, tre volte ha vinto l’Austria e in altre due occasioni sono arrivati dei pareggi. E, negli ultimi cinque confronti, quelli che giovedì sera saranno gli ospiti, non hanno mai preso gol. Crediamo oggettivamente che andrà così anche stavolta.

Come vedere Kazakistan-Austria in diretta tv e in streaming

La sfida Kazakistan-Austria è in programma giovedì alle 16:00 allo Spiros Louis Olympic Stadium di Atene, in Grecia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Austria ampiamente favorita per la vittoria finale soprattutto per la classifica che vi abbiamo raccontato e che quindi mette la formazione ospite nella reale possibilità di prendersi una promozione diretta nella Lega A. Sfida da una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Kazakistan-Austria

KAZAKISTAN (3-5-2): Shatskiy; Malyi, Marochkin, Alip; Bystrov, Orazov, Tagybergen, Zaynutdinov, Vorogovskiy; Samorodov, Aymbetov.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Mwene, Posch, Lienhart, Prass; Seiwald, Sabitzer; Schmid, Wimmer, Laimer; Arnautović.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3