Colpo di scena in Ferrari: nuovo pilota al posto di Sainz

Colpo di scena Ferrari: nuovo pilota al posto di Carlos Sainz. Ecco quello che potrebbe succedere ad Abu Dhabi nel prossimo Gran Premio

Carlos Sainz non ci sarà. Ma no, non è una scelta della Ferrari che ha già dato il benservito al pilota spagnolo, come sappiamo, all’inizio di questa stagione ingaggiando Hamilton per il prossimo Mondiale. Ma è una questione di regolamento.

Sì, perché Bearman, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non ha la possibilità di scendere in pista nelle prove libere di Abu Dhabi perché avendo già corso tre gare di questo Mondiale ha perso il titolo di “debuttante”. E le regole della FIA dicono che ogni scuderia, durante l’anno e almeno in una sessione delle prove libere, deve dare la possibilità ad un giovane di confrontarsi con i grandi per capire se ci sono le qualità per scendere in pista un giorno. Quindi l’inglese non lo potrà fare e siccome questa è la legge, la Ferrari è dovuta correre velocemente ai ripari. E la scelta sembrerebbe essere stata fatta, almeno stando alle informazioni che nel corso di queste ore sono state riportate da MotorSport.

Colpo di scena Ferrari: Antonio Fuoco al posto di Sainz

E la scelta sarebbe caduta sul calabrese Antonio Fuoco, nativo di Cariati in provincia di Cosenza, che nella prima sessione di libere sul circuito medio-orientale, dovrebbe prendere il post di Sainz dentro la monoposto del Cavallino Rampante. Classe 1996, ha vinto anche la 24ore di Le Mans appunto con la Rossa di Maranello. Un bel test anche per lui, e una soddisfazione anche per la scuderia Rossa che si affida ad un italiano.

Tornando a Sainz, come sappiamo, queste sono le sue ultime fatiche dentro la Ferrari. Tra poco lascerà il posto al sette volte campione del Mondo inglese e si siederà sulla monoposto della Williams, anche se c’è stato un momento in cui si è pensato che potesse prendere il posto di Perez dentro la Red Bull. Una notizia però smentita nei giorni scorsi da Horner, che ha spiegato che lo spagnolo ha già firmato un contratto quindi non potrà essere l’erede del messicano. Voci dovute al fatto di una presunta clausola qualora arrivasse la proposta di una squadra big del Circus. Magari c’è anche, ma non verrà sfruttata.