Alcaraz-Ruud, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Alcaraz debutterà contro Ruud alle Atp Finals 2024: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

C’era proprio Casper Ruud, al di là della rete, quando Carlos Alcaraz conquistò il titolo di re del Flushing Meadows. Dovette battere lui per vincere il suo primo Slam, ragion per cui il norvegese avrà sempre, in qualche modo, un posto speciale nel cuore del principale antagonista del numero 1 del mondo, Jannik Sinner.

E sarà sempre lui, in occasione dell’edizione 2024 delle Nitto Atp Finals, a cercare di mettere i bastoni tra le ruote al campione iberico, che dopo il fenomeno altoatesino è il secondo favorito per la vittoria. Una sfida che profuma di passato ma che sarà determinante, al tempo stesso, per gli attuali equilibri. Alcaraz è in cerca di conferme e farà di tutto, quello è poco ma sicuro, perché il torneo dei Maestri vada come dice lui. E anche per dimenticare le ultime, purtroppo deludenti, prestazioni.

Non ha particolare dimestichezza con il cemento indoor di Torino, ma questo potrebbe non essere un problema per un tennista che, ad ogni modo, ha vinto un titolo Atp su ogni superficie e che si è già pure assicurato, nonostante la sua giovane età, ben 4 Slam. Non resta che capire, a questo punto, con quale spirito arriverà ai piedi della Mole l’avversario Ruud, che malgrado il suo posizionamento nella Race non è reduce, ad onor del vero, da una stagione particolarmente brillante.

Dove vedere Alcaraz-Ruud in diretta tv e streaming gratis

L’incontro delle Atp Finals tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud sarà trasmesso oggi, lunedì 11 novembre, su Sky, non prima delle 14. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile vedere Alcaraz-Ruud anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Dopo la Laver Cup, Casper Ruud ha faticato un bel po’: ha vinto solo una (contro il nostro Sonego, ndr) delle sei partite del Tour che ha disputato. Non è particolarmente “sul pezzo”, dunque, il che ci lascia ipotizzare che, benché neppure lui sia in forma smagliante, Carlos Alcaraz possa comunque avere la meglio senza troppi problemi. A meno che il norvegese non si esalti in occasione del suo ritorno in quel di Torino, dunque, l’iberico dovrebbe tranquillamente vincere in 2 set.