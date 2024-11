Sinner, non serve altro: prova schiacciante, ormai è fatta

Jannik Sinner, era ora: la notizia manda i tifosi in visibilio.

Che vada a Torino o a Timbuctù, non fa alcuna differenza. Jannik Sinner viene accolto sempre e comunque in maniera calorosissima, perché d’altronde è così che si fa con il campione che “governa” il pianeta tennis. Ecco perché non ci ha stupiti, per quanto insolito, il fatto che anche i tifosi cinesi lo abbiano inondato di affetto, quando, nei mesi scorsi, si è recato a Pechino e a Shanghai.

La febbre Sinner ha contagiato anche loro e lo si è desunto anche da un altro dettaglio, oltre che dall’accoglienza che gli hanno riservato. In occasione del suo arrivo in Estremo Oriente, Nike aveva distribuito una t-shirt speciale. Un chiaro omaggio al numero 1 del mondo, con tanto di immagine raffigurante una volpe col cappellino, il codice 001 e la scritta Sha. La stessa, per intenderci, che Sinner indossava nelle interviste post-partite e in alcuni eventi a margine dei due tornei disputati in Cina.

Costava soltanto 30 dollari e, così pare, è andata a ruba nel giro di qualche giorno, fino a divenire introvabile. Tanti l’avrebbero voluta ma non l’hanno trovata nei negozi, ragion per cui il coro che si è levato è stato più o meno unanime: tutti hanno iniziato a chiederla a gran voce sui social e questo, forse, ha smosso le acque.

Sinner, ci siamo: l’attesa è finita, la prova è nel video

Su X e su Instagram, nelle scorse ore, sono circolate delle immagini che ci lasciano presumere che sia ormai fatta. Sono delle prove schiaccianti, se vogliamo, nella misura in cui sembrerebbero dimostrare che qualcosa di molto speciale sia in arrivo su questi schermi.

L’idea di lanciare il merchandising ufficiale di #Sinner in occasione delle ATP Finals non sarebbe campata per aria, diciamo. [quanto costa il cappellino?]pic.twitter.com/q3U9gU8k2c — Simone Salvador (@simonesalvador) November 6, 2024



Il protagonista di questa clip è ovviamente lui, il barone rosso del tennis, che indossa per l’occasione capi e accessori che hanno fatto sognare i tifosi ad occhi aperti. Suggeriscono, infatti, l’arrivo del merchandising ufficiale di Sinner, chiesto a gran voce da quanti sostengono il nativo di San Candido. C’è la felpa con il codice 001 cucito sul retro del colletto, il cappellino con il logo della volpe, le sneakers con scritto Jannik sul retro tallone.

Ormai è fatta, dunque, e l’attesa potrebbe terminare da un momento all’altro, per la gioia di quanti, con enorme pazienza, hanno sperato che questo momento arrivasse il prima possibile.