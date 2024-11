Europa League, i pronostici del 7 novembre ore 18:45

Europa League, il match da attenzionare è quello tra Galatasaray e Tottenham: gli Spurs dopo tre turni sono a punteggio pieno con Lazio e Anderlecht.

Tra le grandi favorite per la vittoria finale dell’Europa League solo il Tottenham è riuscito finora a non deludere le aspettative. Tre vittorie in tre partite per gli Spurs, reduci pure da 2 importanti successi tra campionato e League Cup contro Manchester City e Aston Villa. In coppa la squadra di Ange Postecoglou è a punteggio pieno insieme a Lazio e Anderlecht: battuti Qarabag, Ferencvaros e AZ Alkmaar, tre match in cui l’allenatore australiano si è potuto permettere anche un discreto turnover, facendo riposare i titolarissimi.

Il Tottenham potrebbe incontrare le prime difficoltà in questo turno: i londinesi sono ospiti del Galatasaray di Osimhen e Icardi, che ha sempre una marcia in più davanti al proprio pubblico. I turchi si stanno ben comportando (in classifica hanno 2 punti in meno) e la sensazione è che possano riuscire ad evitare la sconfitta contro un Tottenham in buona forma ma comunque discontinuo. Prevediamo almeno una rete per parte a Istanbul. Nel “gruppetto” del Gala c’è pure l’Athletic Bilbao: i baschi sono ancora imbattuti e sognano il colpaccio sul campo dei bulgari del Ludogorets, quartultimi a quota un punto e capaci di evitare la sconfitta solamente con il Viktoria Plzen. Si può dare fiducia anche al Bodo/Glimt, probabilmente la sorpresa di queste prime tre giornate: i norvegesi contro ogni pronostico hanno battuto le portoghesi Porto e Braga ed ottenuto un pareggio in trasferta contro l’Union Saint-Gilloise. Il Qarabag ultimo in classifica non può fare paura: attesi almeno tre gol complessivi in Norvegia.

Le previsioni sulle altre partite

Un’altra sfida interessante che propone questo turno è quella tra l’Olympiacos, il detentore della Conference League, e gli scozzesi dei Rangers, rispettivamente dodicesimi e undicesimi in classifica.

I greci hanno vinto le ultime due senza subire gol contro Braga e Malmo e possono fare risultato sfruttando il fattore campo, nonché le ataviche difficoltà dei Rangers in trasferta, meno temibili rispetto a quando giocano in Scozia. Un discorso che potremmo fare anche per l’Eintracht Francoforte, ancora imbattuto (due vittorie e un pareggio per i tedeschi) che parte leggermente favorito sull’ostico Slavia Praga. Più equilibrate infine le sfide tra Nizza e Twente ed Elfsborg e Braga: i francesi finora hanno deluso – solo un punto su 9 disponibili – e dovranno fare attenzione agli olandesi; allo stesso modo anche i portoghesi (attualmente ventiseiesimi) non possono permettersi di sottovalutare gli svedesi.

Europa League, possibili vincenti

Athletic Bilbao (in Ludogorets-Athletic Bilbao)

Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Qarabag)

Olympiacos o pareggio (in Olympiacos-Rangers)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bodo/Glimt-Qarabag

Galatasaray-Tottenham

Eintracht Francoforte-Slavia Praga

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Elfsborg-Braga

Galatasaray-Tottenham

Nizza-Twente

