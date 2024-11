Real Madrid-Milan, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Real Madrid-Milan è una partita valida per la quarta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non potrà mai essere una sfida come le altre quando si affrontano questi due club, capaci di sollevare ben 22 Coppe dei Campioni/Champions League complessive nel corso della loro storia. Real Madrid-Milan ha sempre un grande fascino, nonostante i rossoneri non riescano più a dire la loro a livello continentale ormai da oltre 15 anni, a differenza dei madrileni (attualmente campioni d’Europa in carica).

È una sfida indubbiamente speciale anche per “Re” Carlo Ancelotti, oggi tecnico pluridecorato dei Blancos che sulla panchina del Milan si è consacrato, legandosi in maniera indissolubile ai colori del club meneghino. Nella notte del Bernabeu dovrà dimostrarsi alla sua altezza Paulo Fonseca, attuale allenatore rossonero costantemente in discussione. Ad eccezione del derby vinto contro l’Inter, il portoghese ha fallito finora tutti gli appuntamenti importanti (l’ultimo big match perso è stato quello con il Napoli nel turno infrasettimanale). Se l’è cavata, invece, con le piccole: il Monza, ad esempio, che lo scorso sabato si è arreso al gol di Reijnders (0-1). In coppa l’unica squadra battuta dal Milan è il Club Brugge, piegato a fatica due settimane fa (3-1). Solo sconfitte nelle due gare precedenti (Liverpool e Bayer Leverkusen).

Due vittorie e una sconfitta per Ancelotti

Il Milan, ad oggi, sarebbe fuori dalle prime 24 ma non è bellissima neppure la classifica del Real Madrid, “solo” dodicesimo a causa della sorprendente sconfitta di Lille. Nelle altre due gare invece i Blancos hanno dato dimostrazione della loro forza: al Bernabeu hanno potuto poco le tedesche Stoccarda e Borussia Dortmund, battute rispettivamente 3-1 e 5-2.

Gli uomini di Ancelotti avranno poi un piccolo ma significativo vantaggio, non essendo scesi in campo sabato contro il Valencia (match rinviato per l’alluvione). Il tecnico emiliano ha avuto una settimana intera per riflettere sul pesantissimo k.o. nel Clasico con il Barcellona, dominato dagli storici rivali (0-4), decisamente più pimpanti in questo inizio di stagione. Contro il Milan Ancelotti dovrebbe schierare Bellingham trequartista alle spalle di Mbappé e Vinicius, dall’altro lato Fonseca rispolvererà Leao, subentrato dalla panchina con il Monza.

Come vedere Real Madrid-Milan in diretta tv e in streaming

Real Madrid-Milan è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Real Madrid ha fretta di voltare subito pagina dopo la terribile sconfitta con il Barcellona e a farne le spese potrebbe essere il Milan, che finora ha quasi sempre fatto fatica con le big. Blancos favoriti in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Milan

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius Jr.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1