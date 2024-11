PSV Eindhoven-Girona e Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria, Champions League: pronostici

PSV Eindhoven-Girona e Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria sono due partite della quarta giornata di Champions League e si giocano martedì alle 18:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Sono solamente 2 i punti conquistati dal PSV Eindhoven nelle prime tre giornate della nuova fase campionato della Champions League. Dominanti in patria, i campioni d’Olanda in carica fanno invece fatica in ambito continentale e rischiano, ad oggi, di restare fuori dalle prime 24. Il motivo principale di questo rendimento deludente è il calendario: finora la squadra di Peter Bosz ha affrontato Juventus, PSG e Sporting CP (sconfitta con i bianconeri e pareggi con francesi e portoghesi).

Tutto, però, è ancora apertissimo, a patto che il PSV Eindhoven non sbagli le prossime due partite con Girona e Shakhtar Donetsk, sulla carta alla portata di de Jong e compagni, che nel frattempo hanno appena incassato la prima sconfitta in Eredivisie nel grande classico con l’Ajax (3-2). I catalani invece di punti ne hanno 3: un buon bottino se consideriamo che in estate sono andati via i migliori. Il Girona ha perso (forse immeritatamente) con PSG e Feyenoord ma ha battuto il modesto Slovan Bratislava. Gli uomini di Michel nello scorso weekend sono tornati a vincere anche in campionato spuntandola sul Leganes al termine di un rocambolesco 4-3.

Come vedere PSV Eindhoven-Girona in diretta tv e in streaming

PSV Eindhoven-Girona è in programma martedì alle 18:45 al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il PSV Eindhoven è leggermente favorito anche per l’emergenza infortuni che sta decimando la rosa catalana: i gol complessivi saranno verosimilmente più di due.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Girona

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Benitez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Saibari; Perisic, Til, Lang; de Jong.

GIRONA (3-4-2-1): Gazzaniga; Juanpe, D. Lopez, Krejci; Martinez, Herrera, Romeu, Gutierrez; van de Beek, Gil; Miovski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Occasione per la Dinamo Zagabria

Tre sconfitte, un gol segnato e 11 subiti. Finora è un vero e proprio disastro la campagna europea dello Slovan Bratislava, ultimo nella classifica della fase campionato e con la peggior differenza reti. Gli slovacchi, allenati da Vladimir Weiss, sono stati presi a pallate dal Celtic (5-1), hanno subito 4 gol contro il Manchester City (0-4) e 2 contro il Girona, che l’ha spuntata senza grossi problemi due settimane fa (2-0).

Stando così le cose, le speranze di chiudere tra le prime 24 per poi giocarsi lo spareggio di accesso agli ottavi di finale sembrano davvero irrisorie. Lo Slovan Bratislava ha dimostrato di essere la squadra in assoluto più debole, non riuscendo a fare punti neppure contro avversari partiti dalla stessa fascia. Ha davanti una grande occasione, dunque, la Dinamo Zagabria, che invece di punti ne ha già collezionati 4. Dopo l’esordio shock con il Bayern Monaco (9-2), i croati hanno strappato un punto con il Monaco (2-2) e sono andati a vincere in casa dell’ostico Salisburgo (0-2) rientrando in corsa per gli ottavi.

Come vedere Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria in diretta tv e in streaming

Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria è in programma martedì alle 18:45 al Tehelne Pole Stadion di Bratislava, in Slovacchia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Dinamo Zagabria ha dimostrato di avere qualcosa in più degli slovacchi e merita fiducia: croati favoriti in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-2-1): Takac; Bajric, Kashia, Wimmer; Blackman, Ignatenko, Savvidis, Zuberu; Barseghyan, Tolic; Strelec.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Zagorac; Theophile-Catherine, Bernauer, Torrente; Ristovski, Sucic, Ademi, Misic, Ogiwara; Baturina, Kulenovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2