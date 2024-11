Gratta e vinci, esprimi un desiderio: non si sa mai

Gratta e vinci, tanto vale tentare il tutto per tutto: è un’idea geniale.

In occasione del proprio compleanno, si sa, la tradizione raccomanda di esprimere un desiderio al momento di spegnere le candeline. Brianna Vanhoose, però, ha fatto molto più di questo, nel giorno in cui ha festeggiato il raggiungimento di una nuova tappa. Senza sapere, ovviamente, che quel giorno avrebbe totalmente cambiato la sua vita.

Iniziamo col dire che la ragazza in questione abita nel Kentucky, più precisamente a Salyersville, non troppo distanza dalla nota Lexington. Vive nella sua stessa città anche un altro membro della sua famiglia, ovvero una zia, colei la quale ha dato il via, inconsapevolmente, ad un vero e proprio “terremoto”. In senso buono, per fortuna, almeno per questa volta. Non ci resta che andare a scoprire, allora, cosa abbia “combinato” e perché con il suo gesto abbia innescato una sequenza di eventi dall’epilogo del tutto inaspettato.

Il compleanno della sua amata nipotina era all’orizzonte, motivo per il quale, qualche giorno fa, la donna si è recata al Kash Stop #2 di Salyersville in cerca di qualcosa di cui farle dono. Dopo averci a lungo pensato, ha scelto di sorprendere Brianna con un oggetto insolito, ma che era certo avrebbe gradito. Non sbagliava.

Gratta e vinci, idea geniale: vale la pena provare

La zia ha comprato, nello specifico, due Gratta e vinci: uno per sé e uno per la ragazza, con l’intenzione di fargliene dono, appunto, in occasione del suo compleanno. Tra i tanti in vendita ne ha scelto uno della lotteria istantanea $50 Millionaire Club, sia per la grafica che per i lauti premi che metteva in palio.

Mai scelta fu più azzeccata, tanto è vero che il biglietto-regalo ha fruttato alla festeggiata un premio pazzesco: lì dentro c’era una delle vincite più alte cui potesse ambire, vale a dire 50mila dollari. In quello che aveva comprato per sé ce n’erano, invece, solo 75, ma va da sé che la zia è stata comunque felicissima di scoprire che il Gratta e vinci della nipote fosse così fortunato.

“Continuava ad urlare”, ha raccontato la donna ai funzionari della lotteria, mentre ricostruiva gli eventi e rivelava, com’è giusto che sia, che quello che è accaduto non sembra loro ancora reale. Ma lo è diventato nel momento in cui, finalmente, zia e nipote hanno ricevuto l’assegno che ha cambiato drasticamente la loro vita.