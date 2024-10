Milan-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Napoli è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sono giorni di importanti big match in Serie A: a sole 48 ore dallle montagne russe di Inter-Juventus i riflettori sono di nuovo puntati su San Siro, teatro della sfida tra Milan e Napoli. Ai rossoneri il difficile compito di provare a disinnescare la “macchina” costruita da Antonio Conte, che non ha più smesso di correre dopo la sconfitta iniziale contro il Verona. Gli azzurri da quella batosta le hanno vinte praticamente tutte, approfittando di un calendario tutt’altro che impossibile (l’unico pareggio è arrivato con la Juventus a Torino).

Ora iniziano una serie di esami interessanti per la capolista, sempre più sola in vetta dopo la vittoria risicata al “Maradona” con il Lecce (1-0), decisa da un gol del capitano Di Lorenzo. Nelle prossime quattro partite il Napoli, primo a quattro punti sui nerazzurri, affronterà Milan, Atalanta, Inter e Roma: quattro match che senza alcun dubbio riveleranno la “natura” della squadra allenata dal tecnico salentino, ma soprattutto ci diranno se i partenopei possono davvero puntare a vincere lo scudetto o meno. Dall’altro lato c’è un Milan che dopo i successi con Udinese e Club Brugge tra campionato e Champions League – la gara con il Bologna originariamente in programma sabato scorso è stata rinviata – ha bisogno di una vittoria altisonante per darsi ulteriore slancio dopo un avvio pieno di (pochi) alti e (tanti) bassi. Ennesima prova del nove, dunque, per l’allenatore rossonero Paulo Fonseca, che ha comunque dimostrato di avere grande coraggio nelle ultime uscite mettendo in discussione i cosiddetti “senatori”. Delle scelte che, a giudicare dai risultati, hanno pagato.

Milan-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Fonseca deve fare a meno degli squalificati Reijnders e Theo Hernandez. Ipotizzabile, dunque, un ritorno al 4-4-2, con Terracciano al posto del francese e Loftus-Cheek arretrato di qualche metro nella posizione che solitamente occupa il centrocampista olandese, accanto all’ex Monaco Fofana. In attacco di fianco a Morata dovrebbe giocare Okafor, vista l’assenza di Abraham (l’inglese non tornerà a disposizione prima del weekend).

Due giocatori da valutare per Conte: Spinazzola e Lobotka. Difficile che lo slovacco recuperi: in mezzo tocca di nuovo a Gilmour fare coppia con Zambo Anguissa. Alle spalle di Lukaku, in attacco, il trio Politano-McTominay-Kvaratskhelia.

Come vedere Milan-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Napoli, in programma martedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno X2 è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Napoli da metà settembre ha subito a malapena un gol e da domenica scorsa vanta la miglior difesa del campionato insieme alla Juventus. Gli azzurri, che non espugnano il Meazza rossonero da due anni, dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche a San Siro ma la sensazione è che stavolta faranno fatica a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Pulisic, Fofana, Loftus-Cheek, Leao; Okafor, Morata.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

Milan-Napoli: chi vince? Milan

Pareggio

Napoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2