Nations League, incredibile ma vero: ha scommesso in campo con il proprio compagno di squadra, perdendo. La bufera

In Inghilterra questa cosa non l’hanno vista benissimo. Tant’è che sui social la polemica è scattata immediatamente dopo la rivelazione fatta da Grealish, esterno offensivo del Manchester City, alla fine della gara che la sua Nazionale ha giocato contro la Finlandia.

Diciamo la verità: Grealish non ha fatto nulla di male. Ma l’ammontare della somma e il modo in cui è stato detto il tutto alla fine della contesa ha infastidito, e non poco, i tifosi dell’Inghilterra. Una scommessa “live” oseremmo dire, così come viene riportato da FootballInsider, che riporta la notizia. Allora, in poche parole, durante il match contro la Finlandia, c’è un calcio di punizione da posizione interessante a favore della formazione inglese. Sul pallone ci sono sia Grealish che Alexander-Arnold, ed è qui che viene la pensata al giocatore del City.

Nations League: la scommessa di Grealish

Ha scommesso 500sterline, intorno ai 600euro al cambio, con il proprio compagno di squadra: se segni la punizione ti do i soldi è stato il succo del discorso. E così poi è effettivamente successo con il terzino del Liverpool che ha insaccato, ha esultato, e ha pure incassato una somma che, a lui non cambia nulla, ma che a molte persone aiuterebbe eccome.

Ed è proprio per questo motivo che si è scatenata in maniera importante e veloce la polemica: sui social molti hanno chiesto la squalifica per Grealish per almeno dieci mesi. “Ci sono persone che non arrivano a fine mese” ha scritto qualcuno. Altri si sono indignati per la velocità con la quale sono stati sperperati questi denari. E se Jack – che sappiamo tutti cos’è capace di fare, e ricordiamo tutti cos’ha fatto dopo la vittoria della Champions League contro l’Inter – credeva che la storia potesse attirare un’attenzione diversa, si è sbagliato in maniera clamorosa. Non gli succederà nulla, lo sappiamo, non ha fatto nulla di male (non è il primo e non sarà l’ultimo che scommette con un proprio compagno) ma d’ora in poi starà molto attento. Sicuramente non dirà più nulla.