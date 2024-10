Colpo di scena Leclerc-Hamilton: confessione choc

Lewis Hamilton e Charles Leclerc, spuntano nuovi e sorprendenti dettagli: clamoroso, chi lo avrebbe mai detto?

Con una coppia così con cui fare i conti, c’è poco da stare allegri. E lo sanno bene i competitor del Cavallino, che a partire dal prossimo anno dovranno vedersela con un duo che già promette scintille. Quello composto, cioè, da Charles Leclerc e della new entry di casa Ferrari, vale a dire Lewis Hamilton, il cui arrivo in scuderia porterà con sé una ventata di novità e di aria fresca.

Sarà la coppia più forte in griglia, motivo per il quale è ovvio che gli avversari debbano prendere le dovute “precauzioni”, in vista del terremoto che si abbatterà sul Circus all’inizio del 2025. Tanto più che l’arrivo del 7 volte campione del mondo alla corte di Maranello è stato del tutto inaspettato. Il britannico era stato più volte corteggiato, in passato, come senz’altro ricorderanno gli aficionados della Formula 1. Nessuno poteva immaginare, dunque, che stavolta decidesse di cambiar vita e pure squadro.

Nello scorso mese di febbraio, invece, tutto è cambiato. Ferrari ha ufficializzato di averlo assoldato e ha fatto sapere che avrebbe preso il posto di Carlos Sainz. Non prima della fine della stagione, però, ragion per cui ad Hamilton manca ancora qualche mese da pilota della Stella prima di potersi congedare da un percorso che, nel bene e nel male, lo ha reso “immortale”.

Hamilton e quel retroscena inaspettato: gli deve tutto

Svariati mesi sono trascorsi dal giorno in cui è stato reso noto che Lewis avrebbe presto corso in Ferrari, eppure continuano, ancora oggi, a saltar fuori dettagli inediti. Dettagli che ci hanno aiutato e che ci aiuteranno ancora in futuro a ricostruire tutto quello che è accaduto, il modo in cui Ferrari è riuscita ad attirare a sé il 7 volte campione del mondo.

Pare, stando a quanto rivelato da Frederic Vasseur, che Charles Leclerc abbia avuto un ruolo fondamentale, in questa trattativa. “Con Lewis ne abbiamo parlato fin dall’inizio – ha raccontato a trento, al Festival dello Sport – Quando ho capito che Charles era molto positivo nei confronti di Lewis, e ha capito che è un’opportunità per lui ed era contento, ho spinto ulteriormente“.

“Bisogna sempre pensare alla relazione tra i due piloti, ma anche la relazione tra me e i due piloti con il team. Bisogna sempre prestare molta attenzione al fattore umano”, ha infine aggiunto, chiarendo sostanzialmente che se il monegasco non fosse stato d’accordo, non ci sarebbe stato alcun “affare” con Lewilton.