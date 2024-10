Ucraina-Repubblica Ceca, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Ucraina-Repubblica Ceca è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La scorsa giornata ha completamente riaperto i giochi nel girone di Ucraina e Repubblica Ceca, tutte e due in corsa per la prima posizione che dà la promozione alla League A. Il commissario tecnico della Repubblica Ceca Ivan Hašek per la prima volta da quando è in carica da marzo ha visto la sua squadra non subire gol, ma ripetere un clean sheet contro l’Ucraina sarà molto complicato.

Il CT dell’Ucraina Rebrov dovrà fare ancora a meno degli infortunati Yarmolenko, Zinchenko e Malinovskyi, ma potrà contare su Dovbyk: l’attaccante della Roma ha saltato l’allenamento di rifinitura ma stasera sarà regolarmente in campo, così come Mudryk che oggetto misterioso nel Chelsea finalmente è tornato a fare gol con la nazionale. Potrebbe essere d’aiuto per ritrovare fiducia, visto che il talento non gli manca.

Come vedere Ucraina-Repubblica Ceca in diretta tv e in streaming

La sfida Ucraina-Repubblica Ceca è in programma lunedì alle 20:45 alla Tarczyński Arena di Wrocław, in Polonia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

L’Ucraina dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol, come sempre capitato nelle ultime cinque trasferte disputate dalla Repubblica Ceca.

Le probabili formazioni di Ucraina-Repubblica Ceca

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyj, Talovjerov, Matvijenko; Stepanenko; Zubkov, Sudakov, Shaparenko, Mudryk; Dovbyk.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovář; Coufal, Holeš, Ladislav Krejčí II, Bořil; Souček, Červ; Hložek, Šulc, Provod; Chorý.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1