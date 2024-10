Islanda-Turchia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Islanda-Turchia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Turchia ha finora rispettato il pronostico di principale candidata alla promozione in Lega A, nel gruppo 4 di Lega B. Il commissario tecnico Vincenzo Montella è riuscito in pochi mesi a far ingranare una selezione ricca di talento ma reduce da anni difficili: da quando ha accettato l’incarico l’ex allenatore di Fiorentina e Milan ha ottenuto 8 vittorie in 16 gare, tre delle quali sono arrivate nell’ultimo campionato europeo.

Nel gruppo 4 della Nations League occupa attualmente il primo posto in classifica e con una nuova vittoria contro un’avversaria alla portata, l’Islanda ormai lontana dai fasti del 2016 quando eliminò l’Inghilterra dagli Europei. Tra l’altro il calciatore migliore a disposizione dell’Islanda, Albert Gudmundsson della Fiorentina, non è attualmente a disposizione della nazionale.

Come vedere Islanda-Turchia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Islanda e Turchia è in programma lunedì alle 20:45 al Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun, in Turchia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Turchia è favorita per la vittoria in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Turchia-Montenegro

ISLANDA (4-4-1-1): Valdimarsson; Sampsted, Ingason, Gretarsson, Tomasson; Anderson, Jóhann Berg Gudmundsson, Traustason, Gudjohnsen; Gylfi Sigurdsson; Oskarsson.

TURCHIA (4-2-3-1): Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü; İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu; Bertuğ Yıldırım.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2