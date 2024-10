Hamilton-Ferrari, salta tutto: bocciatura pesantissima

Hamilton-Ferrari, quello che i tifosi temevano si è purtroppo concretizzato: è saltato tutto, panico in scuderia.

Il suo sogno, mai nascosto, è quello di provare a conquistare il record dei record. Ambisce all’ottavo titolo mondiale, come noto, ed è con questo obiettivo in testa che, a partire dal prossimo anno, correrà in rosso, con la Ferrari. E, qualora dovesse riuscirci, soffierebbe il primato, ironia della sorte, proprio al campione indiscusso di Maranello, vale a dire l’indimenticabile Michael Schumacher, il pilota che ha fatto più magie in questa scuderia.

Peccato solo che, a quanto pare, l’ipotesi del debutto di Lewis Hamilton con la Ferrari sia stata bocciata. Non definitivamente, per fortuna. Il suo esordio è solo slittato, motivo per il quale i tifosi dovranno comunque attendere un po’ più del previsto prima che sia tempo di accoglierlo in vista di questa nuova avventura. L’indiscrezione è arrivata da Racing News 365: il giornalista Andrew Benson ha scritto, infatti, che il debutto, inizialmente previsto per il mese di gennaio, potrebbe essere posticipato di qualche giorno.

Il tutto per cause di forza maggiori, indipendenti dalla volontà del pilota e anche della stessa Ferrari. Che, in ogni caso, farà certamente di tutto per evitare che ciò accada, o comunque per trovare una soluzione nel minor tempo possibile.

Hamilton-Ferrari, l’ipotesi prende piede: questo debutto non s’ha da fare

Hamilton potrebbe non essere in grado di conciliare alcuni impegni che aveva già in agenda con i test post-stagionali ad Abu Dhabi. Pare, infatti, che alla fine della stagione sarà impegnato in una sorta di lavoro promozionale con Mercedes. Una sorta di tour d’addio, per intenderci, sebbene resti inteso che si tratti di notizie tutte da confermare.

Di certo c’è che, indipendentemente da quando accadrà, c’è chi si è già fatto un’idea rispetto all’evoluzione della prossima stagione. Come Mattia Binotto, per esempio, che ha rivelato al Corriere della Seria qualcosa di eclatante: “Non lo avrei preso – ha ammesso l’ex team principal di Ferrari – Lui però ha fatto molto bene ad accettare, condivido la sua decisione”. “La Ferrari aveva puntato su altri piloti come Leclerc – ha aggiunto – Se Charles è il talento, è giusto che sia lui a essere accompagnato verso la conquista del titolo”.

Nel bocciare l’idea di assoldare Hamilton in scuderia, Binotto ha condiviso anche il suo pronostico sul futuro della Formula 1. Confida poco nella vittoria della rossa, perché è certo che ad avere la meglio sarà Max Verstappen, che a suo avviso sarebbe il più forte “anche con una macchina meno efficace delle altre”.