Fognini inconsolabile, è un momento difficilissimo

Fabio Fognini lo ha detto chiaramente: non sarà facile per il tennista affrontare questo momento così complicato.

18 volte. 18. Servono ben 4 mani per contare le occasioni in cui Fabio Fognini e Rafael Nadal si sono scontrati. Il loro primo incontro risale a ben 11 anni fa, al 2013, mentre l’ultimo duello è di 2 anni fa. Nel 2022, infatti, l’azzurro e l’iberico si sono affrontati agli Us Open, circostanza in cui il mancino di Manacor ebbe la meglio in 4 set suo avversario di Arma di Taggia.

Non sapevano ancora, allora, che i due tennisti non si sarebbero mai più sfidati a duello. Ora, invece, sappiamo che quella è stata la loro ultima partita, visto e considerato che il pluricampione Slam ha deciso di ritirarsi. Lo ha annunciato qualche giorno fa lanciando un video sui social, filmato che, manco a dirlo, ha segnato la fine di un’era. Proprio come, tempo prima, aveva fatto quello di Roger Federer, che aveva usato lo stesso “metodo” per annunciare la sua uscita di scena.

Questo addio, tuttavia, Fognini sembra averlo “sentito” di più. Lo dimostra il fatto che, nelle scorse ore, poco dopo l’annuncio di Rafa a mezzo social, Fabio abbia deciso di affidare allo stesso social network le sue riflessioni. Un post dal quale si evince chiaramente il suo stato d’animo, che è poi il medesimo, in linea di massima, di quello di tutti noi. Con l’ “aggravante” dell’amicizia che, a quanto pare, li ha legati dietro le quinte del Tour Atp.

C’è posta per Nadal: Fognini strappalacrime

“Caro Rafa – scrive il tennista azzurro – è arrivato il momento di salutarti… e anche se per me è difficile, allo stesso tempo è facile ringraziarti per tutto quello che hai fatto per il nostro amato sport”.

“Mi sento fortunato, e anche un po’ sfortunato – aggiunge – perché un giorno potrò dire di aver condiviso quasi tutta la mia carriera con una leggenda, un amico fuori dal campo e un rivale dentro, perché lo sport è così. Sono state molte le battaglie che abbiamo giocato (18, come dicevamo prima, ndr) e sono felice per tutte le volte che sono uscito a competere contro di te; ho sempre imparato come si combatte in condizioni non ottimali”.

“E soprattutto grazie per avermi fatto vincere qualche volta… Ti auguro il meglio, mostro”. Si conclude così il messaggio strappalacrime che Fognini ha voluto inviare all’amico e rivale Rafa, nel giorno in cui la notizia più temuta ha fatto il giro del mondo.