I pronostici di sabato 12 ottobre: Nations League

I pronostici di sabato 12 ottobre, si giocano altre otto partite della Nations League: tocca ai campioni d’Europa della Spagna, alle prese con numerosi infortuni.

Questo sabato si giocano altre otto partite di Nations League, ben quattro delle quali riguardano la League A. In campo andrà la Spagna campione d’Europa in carica che attualmente a sorpresa non è prima nel suo girone: al comando c’è la Danimarca che sfiderà le furie rosse in trasferta. La nazionale di La Fuente parte favorita ma non sarà una passeggiata: dovrà fare a meno di numerosi titolari, da Unai Simon a Nico Williams, passando per Carvajal, Rodri e Dani Olmo più lo squalificato Le Normand.

La Croazia non sarà più quella di qualche anno fa ma ha tutte le carte in regola per imporsi sulla Scozia, in difficoltà e senza diversi titolari: McGinn, Gordon e McKenna.

I pronostici sulle altre partite

Promette gol la sfida tra Lewandowski e Cristiano Ronaldo in Polonia-Portogallo, stesso pronostico e maggiore equilibrio previsto in Serbia-Svizzera. Facendo un salto nella League C, la vittoria più probabile appare quella della Romania contro Cipro, reduce dalla figuraccia rimediata in casa contro il Kosovo vincente con un netto 4-0.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Portogallo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Polonia-Portogallo Nations League, ore 20:45

Vincenti

Croazia (in Croazia-Scozia, Nations League, ore 18:00)

(in Croazia-Scozia, Nations League, ore 18:00) Romania (in Cipro-Romania, Nations League, ore 20:45)

(in Cipro-Romania, Nations League, ore 20:45) Spagna (in Spagna-Danimarca, Nations League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Spagna-Danimarca , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Cipro-Romania, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Polonia-Portogallo , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Serbia-Svizzera, Nations League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio in Serbia-Svizzera, Nations League, ore 20:45