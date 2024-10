Serbia-Svizzera, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Serbia-Svizzera è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Si affrontano le due squadre del gruppo 4 di Lega A che sono ancora a secco di vittorie. Nessun successo per la Serbia – dopo aver fermato i campioni d’Europa della Spagna a Belgrado (0-0), gli uomini di Dragan Stojkovic hanno incassato una netta sconfitta in Danimarca (2-0) – e nessuno per la Svizzera, che rispetto ai prossimi avversari finora non ha totalizzato neppure un punto nella Nations League che è appena cominciata.

La più grande delusione è stata proprio la nazionale elvetica, grande protagonista agli ultimi Europei (e l’Italia di Spalletti ne sa qualcosa). I rossocrociati sono apparsi vulnerabili soprattutto in fase di non possesso, incassando due gol in Danimarca (2-0) e ben quattro contro una Spagna (1-4) che dopo 20 minuti era già in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Le Normand. Entrambe, insomma, vogliono riscattare le deludenti prestazioni di settembre: bisogna vincere per restare in corsa per i primi due posti, gli unici che metttono in palio i pass per la fase ad eliminazione diretta. Il ct della Serbia ha nuovamente lasciato fuori dai convocati lo juventino Vlahovic – assente per motivi personali – ma in compenso ritrova l’ex centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, oggi in Arabia Saudita con l’Al-Hilal. Nella Svizzera rientrano gli squalificati Elvedi e Xhaka (entrambi squalificati contro la Spagna), mentre sono stati costretti a dare forfait Zakaria e Omeragic.

Come vedere Serbia-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida Serbia e Svizzera è in programma sabato alle 20:45 al Dubocica Stadium di Leskovac, in Serbia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno 1X è quotat0 a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Serbia e Svizzera si ritrovano di fronte circa due anni dopo: nella sfida valida per il Mondiale qatariota ebbero la meglio gli elvetici con un pirotecnico 3-2 (match che peraltro valse la qualificazione agli ottavi). Stavolta ipotizziamo un risultato positivo da parte dei padroni di casa, più temibili davanti al proprio pubblico. Assai probabile che andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Serbia-Svizzera

SERBIA (3-5-1-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Lukic, Grujic, Maksimovic, Birmancevic; Samardzic; Mitrovic.

SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Amdouni; Embolo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1