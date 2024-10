Polonia-Portogallo, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Polonia-Portogallo è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Due vittorie in due partite, entrambe terminate con il risultato di 2-1. E con un comune denominatore, vale a dire l’eterno Cristiano Ronaldo, che con i suoi gol continua a trascinare il Portogallo. Il 39enne attaccante dell’Al-Nassr non conosce il concetto di sazietà e lo scorso settembre è stato decisivo sia contro la Croazia che contro la Scozia, permettendo così alla selezione di Roberto Martinez di fare sin da subito la voce grossa nel gruppo 1 di Lega A della Nations League che ha da poco aperto i battenti.

I lusitani adesso affrontano la prima trasferta con l’obiettivo di mantenere la vetta e cercare di allargare il gap nei confronti delle seconde, che in questo momento sono Polonia e Croazia, appaiate a quota 3 punti.

La selezione di Michal Probierz, intenta a riscattare un Europeo abbastanza dimenticabile – non è stata capace di superare la fase a gironi, collezionando due sconfitte e un pareggio – nell’ultimo match si è arresa 1-0 alla Croazia ma pochi giorni prima aveva espugnato un campo difficile come Hampden Park, battendo la Scozia 3-2 grazie ad una rete realizzata allo scadere dal romanista Zalewski. A trascinare la Polonia ci penserà nuovamente Robert Lewandowski, altro fenomeno che, in barba all’età, continua a segnare con costanza: il centravanti ex Bayern Monaco ha appena realizzato l’ennesima tripletta in carriera nella sfida tra il Barcellona e l’Alaves. Dall’altro lato, Martinez ha convocato tutti i big, compreso lo neojuventino Francisco Conceiçao.

Come vedere Polonia-Portogallo in diretta tv e in streaming

La sfida Polonia-Portogallo è in programma sabato alle 20:45 al National Stadium di Varsavia, in Polonia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Portogallo ha buone possibilità di portare a casa altri tre punti in una sfida che, sulla falsariga degli ultimi precedenti, dovrebbe vedere entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Polonia-Portogallo

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Szymański, Zieliński, Urbański, Zalewski; Piątek, Lewandowski.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inácio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Leão.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2