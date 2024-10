Finlandia-Irlanda, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Finlandia-Irlanda è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’attuale classifica del gruppo 2 di Lega B non mente: Inghilterra e Grecia dopo le prime due giornate sono in cima alla classifica, Finlandia e Irlanda invece occupano l’ultimo posto, ancorate a quota zero punti. Due selezioni che continuano dunque a fare molta fatica dopo aver mancato la qualificazione agli ultimi Europei.

La Finlandia, nonostante il flop nelle qualificazioni alla rassegna continentale che si è conclusa lo scorso luglio, ha confermato il selezionatore Markku Kanerva. L’esperto commissario tecnico però non è riuscito ad imprimere la svolta attesa: la nazionale scandinava nel 2024 ha battuto solamente l’Estonia in amichevole e nelle ultime quattro uscite ha collezionato ben tre sconfitte. A settembre la Finlandia si è arresa 3-0 alla Grecia e 2-0 all’Inghilterra (entrambe le gare disputate in trasferta). Un ruolino simile a quello dell’Irlanda, che al contrario della Finlandia in estate ha cambiato allenatore, arruolando l’islandese Heimir Hallgrimsson. L’ex ct della Giamaica finora non ha inciso: i Boys in Green hanno perso 2-0 con Grecia e Inghilterra e l’aspetto più preoccupante è che entrambe le sconfitte sono arrivate davanti al proprio pubblico, dove di solito l’Irlanda è più pericolosa. Nella trasferta finlandese Hallgrimsson dovrà fare peraltro a meno di diversi giocatori, tutti out per infortunio: da O’Brien a Coleman, passando per Smallborne, Doherty e Robinson.

Come vedere Finlandia-Irlanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Finlandia e Irlanda è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il segno “1X” è quotato a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” invece è quotato a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Il pronostico

La Finlandia dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta. Nessuna delle due ha segnato nelle partite precedenti, palesando difficoltà realizzative: ci aspettiamo un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Finlandia-Irlanda

FINLANDIA (4-2-3-1): Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov, Galvez; Peltola, Schuller; Jensen, Kamara, Antman; Pukki.

IRLANDA (4-3-3): Kelleher; Ebosele, Collins, O’Shea, Brady; Molumby, Cullen, Knight; Ogbene, Idah, Szmodics.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0