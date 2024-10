Gratta e vinci, non tutti lo sanno: clamorosa rivelazione

Gratta e vinci, c’è qualcosa che devi assolutamente sapere. Non sono tutti uguali: c’è una differenza abissale.

Diciamoci la verità: tutti noi avremo sognato, almeno una volta nella vita, di vincere al Lotto, al Superenalotto o alle lotteria istantanee. E di essere diventati, grazie a questo colpo di fortuna, ricchi. Molto ricchi. Talmente ricchi da non sapere quasi cosa farci, con tutti quei soldi. Ma si fa per dire, ovviamente, perché poi all’atto pratico non ci vorrebbe niente, a investire il bottino nei modi più disparati. O forse no.

Non tutti hanno le idee chiare come, probabilmente, ce l’ha la maggior parte di noi. C’è anche chi non ha mai realmente preso in considerazione l’ipotesi di poter essere baciato dalla fortuna e non sa bene, dunque, come spenderebbe questo denaro, nel caso in cui un giorno o l’altro dovesse piovergli dal cielo. Poco male, in ogni caso: la buona notizia è che, una volta incassata la somma, si ha tutto il tempo di pensare con calma a come impiegarlo, a come farne un uso che sia, a propria discrezione, più o meno intelligente.

Ma di certo è assai strano, provate a dire il contrario, che qualcuno non abbia la più pallida idea di cosa fare con il bottino di cui la fortuna gli ha fatto dono. Eppure, è vero. Sì, per quanto insolito e clamoroso possa sembrarvi, non tutti hanno dei progetti che muoiono dalla voglia di realizzare. Proprio come, guarda caso, la donna di cui vogliamo parlarvi oggi.

Mezzo milione con un Gratta e vinci scelto dal commesso

La protagonista di questa storia vive a Marsiglia e, nei giorni scorsi, come racconta Actu Marsiglia, si è recata a comprare un biglietto della lotteria istantanea nel 3° arrondissement. Cosa che fa, come è stato riferito dai titolari, due volte a settimana.

Tra i tanti Gratta e vinci in esposizione, quella cliente abituale ha scelto Jackpot della FDJ, Française des jeux. Scelto non è, per la verità, il verbo più appropriato. La verità è che la donna non sapeva quale biglietto comprare e ha lasciato che fosse il commesso, in quel caso, a scegliere al posto suo il tagliando che più gli garbava.

Giunto il momento della verità, per poco non le è preso un coccolone. “Sono rimasta senza parole”, ha raccontato la donna, che grazie al caso e anche al “naso” del commesso ha portato a casa la bellezza di mezzo milione di dollari. Peccato solo che abbia rivelato, altrettanto candidamente, di non sapere bene cosa farci, con quella vincita. Ma il tempo, ne siamo certi, contribuirà a schiarirle le idee.