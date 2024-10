Berrettini non se la beve: leone a metà

Matteo Berrettini incassa ma storce il naso: non crede a una sola parola, la sua reazione è stata inequivocabile.

Se c’è un aggettivo in grado di descriverlo meglio di molti altri, quello è senza ombra di dubbio uno: resiliente. Più volte ha pensato di gettare la spugna, stanco di subire passivamente le “decisioni” del destino. In ciascuna di queste occasioni ha sempre trovato, però, la forza di rialzarsi e di andare avanti, di ricominciare daccapo ogni volta che ce n’è stato bisogno.

E sarà anche vero, come dicono in tanti, che Matteo Berrettini non tornerà mai più ai livelli di una volta, ma a questo punto poco importa. L’essenziale è che possa continuare a fare ciò che ama e per cui è nato, quella cosa che gli riesce particolarmente bene: giocare a tennis. Merita di andare avanti e di provare finché vorrà a rientrare in top ten, non fosse altro per tutte le volte che la cattiva sorte lo ha costretto a rinunciare ai suoi sogni e alle sue ambizioni.

Abbiamo temuto che fosse accaduto di nuovo qualche giorno fa, quando si è ritirato dall’Atp di Tokyo per un presunto problema, il solito, agli addominali. Fortunatamente si è trattato solo di un falso allarme, tanto è vero che, qualche ora più tardi, era già in campo a Shangai, contro ogni aspettativa. Anche in questo caso, la sua proverbiale resilienza si è rivelata provvidenziale, indispensabile. Ed è un merito che in tanti, fortunatamente, gli riconoscono.

Berrettini senza macchia e senza paura: lo dice Musetti

C’è qualcuno, più di altri, che ammira il coraggio e la forza di Berrettini. Quel qualcuno è il suo collega Lorenzo Musetti, che nelle scorse ore, insieme a Fabio Fognini, ha partecipato ad un gioco dell’Atp Tour.

Ha dovuto mettere in moto la fantasia e dire che animale sarebbe stato Matteo, se avesse avuto le zampe al posto delle braccia e delle gambe. La risposta del carrarino è stata la seguente: “Sarebbe un leone per via della sua ‘fiamma’, perché non ha paura di niente“. Berrettini si è detto sorpreso della similitudine e ha detto “Lo desidero” mentre vedeva la parte del filmato in cui Lorenzo alludeva al fatto che non abbia paura di niente.



Come a dire che gli piacerebbe essere così forte e coraggioso, ma che non pensa di esserlo. Cosa che sembra suggerire che non sia totalmente consapevole delle magie che ha fatto e dell’esempio che ha dato lottando contro tutte le avversità che la vita gli ha messo davanti.