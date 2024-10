Schumacher pronto a tornare: l’ultim’ora infiamma i tifosi. Il consiglio arriva in maniera ufficiale alla scuderia che ancora non ha deciso

In questa settimana si è parlato molto di Michael Schumacher. Il campionissimo tedesco, da diverso tempo non si vede in pubblico, dopo quel terribile incidente sugli scii che lo ha fatto lottare, come tutti sappiamo, tra la vita e la morte.

Ma si è sposata la figlia, e secondo alcune indiscrezioni che sono arrivate dalla Germania, Michael si è rivisto, almeno, per meglio dire, lo avrebbero visto gli invitati che sono stati raccomandati al massimo riserbo. Una notizia che comunque è stata accolta nel migliore dei modi da tutti i tifosi della Rossa e non solo. Sapere che Michael sta bene, e che è in grado almeno di partecipare a queste ricorrenze, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti. C’è da dire, comunque, che di comunicazioni ufficiali non ne sono arrivate: la famiglia ha sempre preteso il massimo della privacy e anche stavolta è stato così.

Schumacher pronto a tornare, ecco Mick

Ma in questo articolo parliamo di Mick Schumacher, il figlio di Michael, anche lui pilota di Formula Uno, che al momento è senza squadra. E, andando ad analizzare tutti i piloti che il prossimo anno scenderanno in pista, è evidente come ci sia ancora una sola scuderia senza ufficialità di entrambi i corridori.

La Sauber, nel 2026, passerà sotto il controllo della Audi. Nico Hülkenberg, che arriverà dalla Haas, è sicuro di prendere il posto. Mentre l’altra guida ancora non si conosce. E allora ecco che è entrato in gioco Helmut Marko, Consulente della Red Bull.

“Penso che la vettura Audi non sarà certamente una vincente l’anno prossimo – ha dichiarato in un’intervista a RTL/ntv e sport.de – ciò significa che non ci saranno pressioni né sull’Audi né sul pilota. Sarebbe un buon confronto con Hulkenberg e, se le sue prestazioni non saranno all’altezza, si potrà sempre cambiare per il 2026“ ha detto. Consigliando quindi di prendere Schumacher per il prossimo anno. Vedremo se sarà così.