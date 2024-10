Superenalotto, differenza abissale: che delusione

Superenalotto, delusione cocente: non c’è stato niente da fare, una storia che lascia l’amaro in bocca a tutti.

La dea bendata era già stata a queste latitudini. Si era palesata per la prima volta una decina di anni fa, quando, dopo il suo pit-stop, aveva lasciato dietro di sé la bellezza di 60mila euro. Era tornata in Corso Mazzini nel mese di maggio di due anni fa, quando si era nascosta in un Gratta e vinci della serie “Il Miliardario”. Era costato 5 euro appena ma aveva fruttato, pensate un po’, 10mila euro.

E ancora, 3 anni fa, evidentemente affezionata a quel posto, aveva magicamente fatto apparire un 5 al Superenalotto che era valso un assegno da 27mila euro al fortunatissimo giocatore che aveva centrato la combinazione. Infine, nello scorso mese di agosto, ha bussato ancora una volta alla porta della tabaccheria Cavallucci di Forlì, dove ha portato in dono 5mila euro, conseguenza di un terno secco sulla ruota di Bari. Alla fortuna piace un sacco, morale della favola, tornare a far visita al punto vendita gestito da Luca ogni volta che può.

Tanto è vero che, a gran sorpresa, lo ha rifatto. E proprio nei giorni scorsi, come se non bastasse. Già, si è “consumata” proprio tra le mura di questa attività commerciale una storia di quelle alle quali si fa fatica a credere. Non fosse altro perché non capita certo tutti i giorni, ahinoi, che qualcuno sfiori una vincita così significativa. Ma stavolta, è proprio quello che è successo.

Superenalotto, ne bastava uno in più

Siamo sempre a Forlì, dicevamo, al civico 148 di Corso Mazzini, dove la dea bendata sembra ormai essere di casa.

È qui che un giocatore di cui non si conosce l’identità ha giocato, in vista dell’estrazione del Superenalotto di sabato 28 settembre, ha giocato la sua schedina e affidato tutte le sue speranza a colei che in teoria non vede bene ma che, a conti fatti, colpisce sempre in maniera certosina. Ha scelto, come da prassi, 6 numeri, ignaro del fatto che si sarebbe avvicinato in maniera pericolosissima al traguardo che sognava di tagliare.

Ci è mancato poco così, infatti, perché si assicurasse gli oltre 80 milioni di euro in palio al gioco più amato dagli italiani. Se avesse indovinato un altro solo numero avrebbe fatto 6 e portato a casa l’intero jackpot. Ma, purtroppo per lui, ne ha centrati “solo” 5 e si è dovuto accontentare di 27mila euro. Che non è poco, ma che è comunque meno della cifra che ha sfiorato e che, quello è poco ma sicuro, avrebbe potuto stravolgergli la vita.