Atalanta-Genoa, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Atalanta-Genoa è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un solo punto nelle ultime quattro giornate di campionato, conquistato grazie a un gol segnato da un difensore nell’ultimo minuto di recupero, contro la Roma. In più l’eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore nel derby contro la Sampdoria, che gioca in Serie B. Per il Genoa questo è un periodo difficilissimo, reso ancora più complicato dalle assenze di Badelj e Frendrup, che si sono aggiunti agli altri già indisponibili Messias, Ekuban e Malinovskyi.

In queste condizioni, contro l’Atalanta dell’ex Retegui, sarà davvero difficile fare punti. I bergamaschi hanno dimostrato in Champions League di poter giocare su livelli altissimi nonostante i tanti cambi fatti nel corso del calciomercato estivo, e non possono perdere altri punti per strada dopo l’ultima sconfitta interna subita a sorpresa contro il Como.

Come vedere Atalanta-Genoa in diretta tv e in streaming

Atalanta-Genoa è in programma sabato alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Comparazione quote

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

L’Atalanta è favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Godfrey, De Roon, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Lookman, Samardzic; Retegui.

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Miretti, Bohinen, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1