I pronostici di sabato 5 ottobre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di sabato 5 ottobre, prima della sosta per le nazionali tornano in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

La settima giornata di Serie A prosegue sabato con altre tre partite in programma: si parte alle 15:00 con Udinese-Lazio, poi Atalanta e Inter dovrebbero avere la meglio su Genoa e Torino dando continuità agli ottimi risultati ottenuti in settimana in Champions League, dove hanno battuto senza difficoltà Stella Rossa e Shakhtar Donetsk.

Vittoria ampiamente alla portata anche per l’Arsenal in Premier League contro il Southampton, mentre il West Ham autore di un avvio di stagione disastroso proverà a rialzarsi contro il neopromosso Ipswich, reduce però da quattro pareggi consecutivi.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Real Madrid-Villarreal di Liga, Manchester City-Fulham, Crystal Palace-Liverpool e Leicester-Bournemouth di Premier League, Rennes-Monaco di Ligue 1 e Werder Brema-Friburgo di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• West Ham vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in West Ham-Ipswich, Premier League, ore 16:00

Vincenti

Atalanta (in Atalanta-Genoa, Serie A, ore 18:00)

(in Atalanta-Genoa, Serie A, ore 18:00) Inter (in Inter-Torino, Serie A, ore 20:45)

(in Inter-Torino, Serie A, ore 20:45) Arsenal (in Arsenal-Southampton, Premier League, ore 16:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Real Madrid-Villarreal , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Manchester City-Fulham , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Rennes-Monaco, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Crystal Palace-Liverpool , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Werder Brema-Friburgo , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Leicester-Bournemouth, Premier League, ore 16:00

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 10.90 GOLDBET ; 10.86 SNAI; 10.90 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Borussia Dortmund vincente e almeno un gol per squadra in Union Berlino-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30