Premier League, pronostici settima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, pomeriggio scoppiettante con Manchester City e Arsenal in campo: per i Gunners c’è il Southampton, i Cityzens ospitano il Fulham.

Si profila un sabato scoppiettante in Premier League: nel giro di poche ore scenderanno in campo le principali candidate al titolo, vale a dire Liverpool, Manchester City e Arsenal. I campioni in carica dei Cityzens e i Gunners lo faranno dopo i Reds, impegnati nell’anticipo delle 13:30 con il Crystal Palace. In questo momento la classifica vede in testa gli uomini di Arne Slot a quota 15 punti, seguiti a ruota dal City e dai londinesi, sotto di una sola incollatura.

La squadra di Pep Guardiola in settimana come le altre big è stata protagonista in Champions League. Tutto facile per De Bruyne e compagni, che hanno travolto 4-0 il modesto Slovan Bratislava in una partita in cui il tecnico catalano si è potuto permettere anche un massiccio turnover.

I Cityzens adesso proveranno a riprendere la loro marcia anche in Premier, dove 7 giorni fa non sono andati al di là di un pareggio in casa del Newcastle (1-1): la vittoria dovrebbe arrivare senza grossi problemi contro il Fulham ma Guardiola è preoccupato per una difesa che ha subito gol in tutte e 5 le ultime gare di campionato. E non è da escludere che venga perforata pure da un attacco come quello dei Cottagers, che è rimasto a secco solamente contro il Manchester United nella prima giornata. Clean sheet probabile invece per l’Arsenal, che martedì scorso in Champions League ha avuto la meglio sul PSG, battuto con un comodo 2-0 a Londra. Il Southampton è una delle 4 squadre che non hanno ancora vinto e la sensazione è che i Saints dovranno attendere ancora per far registrare il loro primo successo da quando sono tornati al piano di sopra.

Le previsioni sulle altre partite

Imbattuto tra le mura amiche, il Brentford ha l’occasione di raggiungere la doppia cifra in classifica nella sfida con il derelitto Wolverhampton, ultimo con un solo punto e con la difesa più battuta del torneo (16 gol).

Dovrebbe ottenere un risultato positivo anche il neopromosso Leicester, altra squadra che pur manifestando un certo coraggio non sta raccogliendo i frutti sperati. Ipotizziamo che quello con il Bournemouth possa essere un match movimentato, in cui entrambe andranno verosimilmente a segno. Il West Ham, infine, tenterà di sbloccarsi – Hammers a digiuno di successi da agosto – con l’Ipswich Town, reduce da 4 pareggi di fila. Improbabile, ad ogni modo, che gli uomini di Julen Lopetegui riusciranno a non subire gol (sarebbe la seconda volta da quando è ricominciato il campionato).

Premier League: possibili vincenti

Leicester o pareggio (in Leicester-Bournemouth)

Brentford o pareggio (in Brentford-Wolverhampton)

Manchester City (in Manchester City-Fulham)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Arsenal-Southampton

Manchester City-Fulham

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Brentford-Wolverhampton

West Ham-Ipswich Town

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” in Manchester City-Fulham è quotato a 1.42 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in West Ham-Ipswich Town è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

