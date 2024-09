Manchester United-Tottenham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Manchester United-Tottenham è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Siamo solo alla quinta giornata ma né Manchester United né Tottenham se la passano benissimo. Per tutte e due è stato un inizio di stagione fatto di luci e di ombre (sono decisamente di più le seconde) e la classifica della Premier League parla chiaro: al momento Red Devils e Spurs sono rispettivamente decimi e undicesimi a quota 7 punti, lontani dalle squadre che dovrebbero lottare per il titolo. Ma anche la quarta, per ora, è a +4.

Entrambe sono state protagoniste in settimana nella prima giornata di Europa League: il Manchester United è inciampato sugli olandesi del Twente, capaci di portare via un punto d’oro da Old Trafford (1-1); il Tottenham, invece, ha travolto come da pronostico gli azeri del Qarabag (3-0). La situazione più delicata, al momento, la si vive casa United, se consideriamo che gli uomini di Erik ten Hag non erano andati al di là di un pareggio anche in campionato, fermati 0-0 dal Crystal Palace e dalle parate strepitose del loro ex portiere Henderson. Bruno Fernandes e compagni devono concretizzare di più: i dati xG li vedono subito dietro a Manchester City e Liverpool (9,6) ma nella realtà hanno realizzato soltanto 5 gol. Il Tottenham è stato più continuo rispetto ai Red Devils, anche a livello realizzativo, ma sul bilancio pesano le due sconfitte con Newcastle e Tottenham. In Europa League, tuttavia, è arrivata la terza vittoria di fila dopo quelle con Coventry (League Cup) e Brentford.

Come vedere Manchester United-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester United e Tottenham è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata a 2.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Sembrano esserci tutti i presupposti per assistere ad un match movimentato. Lo United sta creando parecchie occasioni e contro una squadra che lascia giocare e che non brilla particolarmente in fase difensiva come il Tottenham dovrebbe riuscire a realizzare almeno 2 gol. Almeno tre quelli complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester United-Tottenham

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, de Ligt, Lisandro Martinez, Mazraoui; Eriksen, Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Garnacho; Zirkzee.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1