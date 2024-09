Atletico Madrid-Real Madrid, Liga: streaming, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Real Madrid è una partita valida per l’ottava giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il derby è sempre un derby. Che non è partito benissimo, almeno per l’Atletico Madrid. I Colchoneros avevano programmato all’intervallo del match un’esibizione di una cantante spagnola che, però, nel corso di un’intervista ha dichiarato di essere tifosa del Real. Tutto annullato. Un bel po’ di rancore.

Partiamo senza dubbio comunque da quella che è la notizia più importante: Mbappé non sarà della partita. Infortunato il francese, quindi Ancelotti ritorna all’antico con il 4-3-1-2: Belligham giocherà alle spalle di Vinicius e Rodrygo, in quella posizione che lo scorso anno gli ha permesso di superare i 20 gol in una sola annata. Dall’altro lato, Simeone, non ha cambiato e non cambia. Solito centrocampo tutto muscoli – con Gallagher che potrebbe pure finire tra gli ammoniti, occhio – e davanti al fianco di Griezmann spazio ad Alvarez, ex Manchester City, arrivato nel corso di questa estate.

Entrambe arrivano al derby dopo una vittoria in quello che è stato il turno infrasettimanale della Liga. Il Real è davanti di due punti e l’Atletico sogna il sorpasso. Ma noi la vediamo diversamente: nonostante quella che sarà una sfida maschia, dove non ci saranno esclusioni di colpi, alla fine la differenza la potrebbe decisamente fare la qualità tecnica della formazione di Ancelotti. Che ha già segnato 16 volte in questa stagione (secondo miglior attacco dietro al Barcellona primo) e che può sfruttare anche, in alcune fasi del match, quell’arma del contropiede (fatto con tanta qualità) che può decidere ogni partita.

Il pronostico

Il derby dovrebbe regalare almeno una rete per squadra e quindi, visto che pronostichiamo la vittoria del Real Madrid, anche tre reti complessive. Occhio alle ammonizioni, ce ne potrebbero essere diverse. Anche più di cinque.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Le Normand, Gimenez, Reinildo; Llorente, De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Alvarez, Griezmann.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2