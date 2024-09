Paola Egonu fa la preziosa: il mistero s’infittisce

Non è stato possibile scucire nessuna informazione utile alla campionessa Paola Egonu: è così che stanno le cose.

Sul palcoscenico dell’Ariston era parsa perfettamente a suo agio nel ruolo di madrina di una delle serate di Sanremo. Non quanto lo è in campo, naturalmente, ma ci sta: lei è pur sempre un’atleta, mica una presentatrice. Ci sono buone ragioni per pensare, tuttavia, che farà un figurone anche stavolta, in occasione del suo grande ritorno sul piccolo schermo.

Con la differenza che in questo caso non si canta, ma si balla. Già, perché Paola Egonu, insieme ad altre sei campionesse azzurre, quest’oggi sarà all’Auditorium Rai del Foro Italico per partecipare alla prima serata del noto show Ballando con le stelle. Non farà parte del cast, purtroppo, essendo lei molto impegnata con il volley, ma avremo comunque il piacere, almeno per una volta, di vederla al fianco di Milly Carlucci. E i suoi sostenitori, manco a dirlo, non stanno nella pelle.

La padrona di casa ha voluto lei, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi, Moki De Gennaro, Marina Lubian e Sarah Fahr in rappresentanza dello straordinario mondo della pallavolo italiana. Nonché per rendere omaggio, come facilmente intuibile, alle stelle che hanno permesso alla Nazionale italiana di volley di salire sul tetto del mondo e di conquistare il primo oro nella storia della pallavolo femminile.

Paola Egonu a Ballando con le stelle: l’avventura si tinge di giallo

Ma in che veste, vi starete legittimamente chiedendo, le 7 atlete parteciperanno alla prima serata di Ballando con le stelle? Ecco, la verità è che non si ha ancora la più pallida idea di cosa abbia in mente la Carlucci.

Probabilmente, considerato che alcune pallavoliste giocano nel Vero Volley Milano e altre nel Conegliano, potrebbe avere ideato qualche sfida inedita, ma non è detto. La stessa Egonu, interrogata in merito dalla stampa, non ha inteso rivelare alcun dettaglio, sebbene fosse consapevole del fatto che in tanti siano impazienti di scoprirlo.

Ha fatto, in un certo senso, la preziosa: “Se mi sto allenando per Milly Carlucci? Vedremo, questa è un’altra storia, non posso anticipare nulla“, ha detto a margine di CapolavOro, a Palazzo Lateranense. L’equivalente del classico “No comment”, se vogliamo, ma è del tutto legittimo che non voglia rovinare la sorpresa a nessuno e che preferisca stupire tutti. Cosa che, quello è poco ma sicuro, le è sempre riuscita benissimo.