Federica Pellegrini, a volte ritornano: bandiera bianca

Federica Pellegrini si è arresa e ha sventolato, una volta per tutte, bandiera bianca: non ha potuto farne a meno.

Dire che Milly Carlucci abbia sudato le proverbiali 7 camicie, per assicurarsi la presenza di alcuni personaggi in studio, sarebbe estremamente riduttivo. Ne ha sudate e cambiate molte di più, a dirla tutta. Ma un osso, in tutto ciò, è stato più duro degli altri. Un osso che risponde al nome di Federica Pellegrini, la campionessa olimpica che tante gioie e soddisfazioni ci ha regalato nel corso della sua mirabolante carriera.

Ci è voluto un po’ per convincerla a partecipare a Ballando con le stelle, la cui nuova edizione prenderà il via proprio stasera. Quattordici anni, per la precisione. No, la Divina non ha fatto la preziosa: molto semplicemente, impegnata com’era con il nuoto, non se l’era mai sentita di assumersi un impegno del genere. Poi c’è stato il matrimonio, Pechino Express e, infine, è arrivata Matilde, la bimba nata dall’amore con il suo ex allenatore, Matteo Giunta.

Fino a che, finalmente, i tempi non sono stati maturi per fare il grande salto e per cedere alle lusinghe della padrona di casa dell’amatissimo show di Raiuno, che sarà trasmesso in diretta, come sempre, dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Quello che non tutti sanno, però, è che il suo non è un debutto nel vero senso della parola. La Pellegrini, infatti, aveva già vestito i panni della ballerina a “casa” di Milly. Sono trascorsi molti anni e potresti non ricordarlo più, ma non è un problema: siamo qui proprio per rinfrescarti la memoria.

Il debutto 14 anni fa: non è la prima volta

Solo in pochi rammenteranno che Federica, che si trasferirà temporaneamente con tutta la famiglia a Roma per conciliare tutto al meglio, è già stata ballerina per una notte alla corte della Carlucci.

Correva l’anno 2010 e la Divina era giovane, giovanissima. Aveva stupito tutti con una performance impeccabile e, proprio per quel motivo, Milly aveva iniziato a corteggiarla in maniera serratissima, nella speranza di averla nel cast. Ci sono voluti quasi tre lustri, ma alla fine ce l’ha fatta: la stella dello sport italiano ha sventolato bandiera bianca, si è arresa. E di sicuro adesso tutti moriranno dalla voglia di vederla ballare in coppia con Angelo Madonia, che sarà il suo partner per tutta la durata dello show del sabato sera.

“Io sono l’insistenza fatta persona”, ha detto la conduttrice quando le è stato chiesto come abbia fatto, dopo tanto tempo, a convincere la campionessa indiscussa del nuoto azzurro. E speriamo solo, adesso, che Federica riesca a far bene come si è ripromessa di fare.