Sinner torna tra i banchi di scuola: non si era mai visto

Jannik Sinner, l’annuncio ufficiale ha fatto impazzire di gioia i tifosi del tennista azzurro: mai vista una cosa del genere.

Che la Sinner mania sia ormai esplosa a tutte le latitudini non è più una semplice ipotesi. Si tratta, semmai, di un incontestabile dato di fatto, di una verità oggettiva che, in quanto tale, è sotto gli occhi di tutti. Il pubblico cinese, per dirne una, lo ha accolto a Pechino in un modo che definirlo caloroso non renderebbe bene l’idea di quanto i tifosi del Paese del dragone siano stati affettuosi con il numero 1 del mondo.

Un successo che non conosce confini e che è, insomma, universalmente riconosciuto, com’è giusto che sia. E non ci stupisce neanche un po’, stando così le cose, che gli sponsor facciano a gara per ricoprirlo d’oro e per assicurarsi il miglior tennista del circuito maggiore come testimonial. È del tutto scontato, anzi, che sia così, essendo l’altoatesino un personaggio amatissimo in tutto il pianeta, indipendentemente dalla sua nazionalità.

Ogni tanto vale la pena ricordare, tuttavia, i numeri del suo successo. Basti dire, in estrema sintesi, che sponsorizzazioni e pubblicità sono già salite del 20-25% circa nel giro di un anno. Il che, tradotto in soldoni, significa sostanzialmente che tra marchi e spot Sinner mette in tasca qualcosa come 25 milioni di euro a stagione. Che, sommati ai soldi derivanti da titoli e trofei, farà schizzare alle stelle il bilancio di fine stagione del campione nativo di San Candido.

Sinner, c’è di tutto un po’: a te la scelta

Uno degli sponsor a cui Sinner è più affezionato è certamente Pigna, che come tutti gli altri grandi marchi che compongono il suo portfolio è ben lieta di averlo come testimonial.

Al punto da aver fatto, pensate un po’, qualcosa che non era mai successa prima d’ora. Ha fatto in modo, cioè, che la volpe rossa dell’Alto Adige tornasse tra i banchi di scuola. In senso figurato, s’intende, avendo lui abbondantemente superato l’età della scuola. La bella notizia è che, in un certo qual senso, potrà tenere compagnia ai suoi sostenitori in classe, a casa, ovunque intendano studiare.

Già, perché Pigna ha lanciato una linea di articoli interamente dedicata al numero 1 del mondo – mai era stata fatta una cosa del genere per un tennista italiano – e composta dai prodotti più disparati. Ci sono quaderni sulla cui copertina campeggia il logo di Jannik, matite, gomme, diario, astucci e cartelle ad anelli. C’è perfino una borraccia termica, tutto l’occorrente, insomma, per comporre un set scuola da campione da sfoggiare con orgoglio tra i banchi.