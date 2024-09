Dinamo Kiev-Lazio, Europa League: tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Dinamo Kiev-Lazio è una partita valida per la prima giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Si inizia a giocare anche in Europa League. Nel corso di questa settimana infatti scenderanno in campo tutte le formazioni impegnate nella seconda manifestazione europea. Insomma, si entra nel vivo di tutto. E poi, la prossima settimana, si giocherà in contemporanea: quindi un ammasso di partite incredibili per cercare di aumentare gli introiti. Sì, anche perché pure l’EL ha la nuova formula, con 36 squadre e con almeno otto gare garantite nel corso di questa stagione.

Detto questo, mercoledì sera toccherà alla Lazio di Baroni debuttare. E lo farà nella trasferta contro la Dinamo Kiev in campo neutro. Il match in questione, infatti, si giocherà ad Amburgo e sappiamo anche il motivo, che è legato alla guerra che si sta svolgendo proprio sul territorio ucraino. L’impronta di Baroni, in questo avvio di stagione, s’è vista. Il tecnico ha iniziato a dare le proprie idee ad una squadra che l’anno scorso ha cambiato due tecnici. Via anche diversi elementi che hanno scritto la storia dei biancocelesti, è iniziato un nuovo ciclo. Contro la Fiorentina, nello scorso fine settimana, sono state alcune decisioni arbitrali a far conquistare la prima affermazione della stagione ai viola. La Lazio ha dimostrato di essere una squadra coraggiosa e abbiamo la sensazione, inoltre, che Baroni non voglia in nessun modo toppare il debutto europeo della sua carriera. Certo, la Dinamo Kiev è un osso duro, che viene da 4 risultati utili di fila e prende pochi gol. Ma la Serie A è sicuramente una cosa diversa del campionato ucraino. Quindi fiducia alla Lazio.

Come vedere Dinamo Kiev-Lazio in diretta tv e streaming

La sfida Dinamo Kiev-Lazio, valida per la prima giornata della nuova Europa League, è in programma mercoledì 25 settembre alle 21:00. L'Europa League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.22 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Il pronostico

Una gara che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Una sfida da almeno tre reti complessive. Perché sì, la Lazio, può davvero fare il colpo esterno.

Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Lazio

DINAMO KIEV (4-3-3): Pena; Kounde, Dominguez, Martinez, Martin; Torre, Garcia, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

LAZIO (3-5-2): Soria; Djene, Berrocal, Alderete; Iglesias, Santiago, Milla, Arambarri, Rico; Yildrim, Uche.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2