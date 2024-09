Gratta e Vinci, è già disponibile: lo stanno comprando tutti

Gratta e Vinci, il nuovo tagliando è già disponibile e lo stanno comprando tutti. Ecco cosa ha deciso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ogni tanto, ed è anche giusto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decide che è arrivato il momento di immettere sul mercato dei nuovi Gratta e Vinci. Si sa, la gente ogni tanto vuole cambiare e non lo fa solamente chi va a comprare un biglietto nei punti vendita autorizzati, ma lo fa, anche, chi decide di acquistarlo online.

Sì, sono sempre di più i giocatori che alla fine della giornata magari, nel momento in cui sono a casa dopo il lavoro, decidono di passare il tempo acquistando, appunto, un biglietto. Ed è per questo che l’ADM ha immesso sul mercato, in maniera virtuale, un nuovo biglietto. Si chiama “Gioco Più 1€”. Che, come si può capire, ha un valore commerciale di un solo euro. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i premi in palio e soprattutto qual è la vincita massima.

Gratta e Vinci, ecco i dettagli

Allora, partiamo dalla cosa più importante: il premio massimo per questo tipo di biglietto è di mille euro. Ma nel mezzo ci sono anche premi da 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70 e 100 euro. “Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.000.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.000.000 giocate, ammonta a euro 839.000” si legge nella determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ma non è tutto, visto che è stata anche approvata l’interfaccia di gioco denominata “Gioca Più 7 e Mezzo” – nella versione “online” e nella versione “mobile” – associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Gioco Più 1€”.

“La versione “online” dell’interfaccia di gioco “Gioca Più 7 e Mezzo” è presente sul sito del

concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza. La versione “mobile” dell’interfaccia di gioco “Gioca Più 7 e Mezzo” è accessibile: sul sito mobile del concessionario e sul sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile; mediante l’utilizzo di apposita applicazione software da scaricare sul proprio apparato mobile dotato di funzione “touch screen”, con la possibilità di scaricarla, laddove compatibile con detta applicazione”. Insomma, in bocca al lupo a tutti quelli che ci proveranno.