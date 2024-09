Allegri al posto di De Rossi: le cifre sono UFFICIALI

Allegri al posto di Daniele De Rossi: l’avvio non certo positivo della Roma si ripercuote sul tecnico che ha preso il posto di Mourinho

Tre punto in quattro partite. Tre pareggi e una sconfitta, in casa contro l’Empoli. No, dopo la bella stagione dello scorso anno, Daniele De Rossi, che nello scorso mese di gennaio ha preso il posto di Mourinho, non ha iniziato bene. Anzi, ha iniziato male, c’è da dirlo con serenità.

E adesso, secondo i bookmaker, rischia tantissimo. Se da un lato si sono dimezzate le quote di un esonero da qui alla fine del girone d’andata – in venti giorni sono passate da 5 volte la posta a 2,50 volte la posta – dall’altro lato gli allibratori hanno già deciso, o quasi, chi potrebbe prendere il posto di DDR. I Friedkin, da ieri, sono in città. Ma ovviamente, almeno questa è la sensazione, non per prendere una decisione del genere – De Rossi ha firmato un contratto triennale poco tempo fa – ma per stare vicini alla squadra in un momento del genere. Di certo però, non sono della stessa idea, come detto, gli analisti.

Allegri al posto di De Rossi, ecco le quote

Tanti i nomi che circolano in questo momento, a uno più degli altri. Il prescelto potrebbe essere Massimiliano Allegri, anzi secondo i bookmaker è il favorito: un suo arrivo a Trigoria si gioca a 6 volte la posta. E poi? E poi spunta anche il nome di Maurizio Sarri che, dopo l’esperienza alla Lazio, che è dato a 9 volte la posta.

E poi? E poi c’è Juric: offerto a 16 volte la posta. L’ex Torino è fermo, al momento, dopo aver salutato la squadra di Cairo. E il casting, tra gli svincolati, ovviamente non è finito: c’è da tenere in considerazione anche Stefano Pioli, al quale il Milan ha dato il benservito al termine della passata stagione. L’emiliano è dato a 20 volte la posta. E infine chiudiamo con il solito Claudio Ranieri, anche lui fermo: un suo rientro a Trigoria, impossibile oseremmo dire noi, è dato a 25.