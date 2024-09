Lotteria, due premi in uno: occasione da non perdere

Lotteria, con 2 euro e 5 numeri ha centrato addirittura un premio doppio: colpo da paura a Città di Castello.

C’è chi fatica un sacco, ma alla fine ci riesce. E poi c’è chi, invece, nonostante i tanti sacrifici, non riuscirà mai a coronare il sogno di avere una casa tutta sua. Vuoi perché in certi casi è più facile scalare l’Everest che non accendere un mutuo, vuoi perché non tutti godono della stabilità necessaria per farlo, sta di fatto che comprare un immobile è talvolta una vera e propria impresa.

Non avrà di questi problemi, beato lui, il giocatore la cui storia, nelle scorse ore, ha fatto il giro d’Italia. Tutto è iniziato quando lui o lei, non si conosce l’identità, lo scorso giovedì, si è recato in via Galvani a Città di Castello, presso il bar Canalicchio, per tentare la fortuna. Non ha scelto un Gratta e vinci e non ha compilato una schedina del Superenalotto. Ha preferito optare per la lotteria VinciCasa, un gioco gettonatissimo che mette in palio, come si evince chiaramente dal suo nome, quello che è il sogno di tantissimi italiani e non solo.

Ebbene, come riferisce Agipronews, mai scelta fu più azzeccata. Il misterioso vincitore ha centrato il premio massimo cui potesse ambire, motivo per il quale è stato fortunatissimo. Anche perché, nel caso del VinciCasa, non parliamo di un premio singolo, ma di due premi in uno. Il che rende doppiamente incredibile, per l’appunto, l’impresa di cui si è reso protagonista questo giocatore. Che potrebbe essere umbro, del posto, o essere, per quel che ne sappiamo, un turista venuto da qualsiasi altra parte del mondo.

Un colpo grande quanto una casa

Indipendentemente da ciò, quel che ci preme sottolineare è che innanzitutto ha portato a casa un premio in contanti di 200mila euro, ma non solo. Come da regolamento, avrà altri 300mila euro che potrà investire nell’acquisto della casa dei suoi sogni.

Un appartamento, una villa, un attico in città, un casale di campagna. Qualunque cosa desideri, insomma, anche perché con quella cifra a disposizione potrà permettersi diverse soluzioni abitative. Come ci è riuscito? Semplice. Si fa per dire, ovviamente. La combinazione che gli ha fruttato questo super premio è stata quella composta dai numeri 3, 13, 19, 28 e 30, una cinquina da sogno che ha fatto di lui uno dei giocatori più fortunati della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Il VinciCasa, lo ricordiamo, è un gioco che fa parte della famiglia Win For Life di Sisal. Si scelgono 5 numeri compresi tra 1 e 40 e si puntano 2 euro. Eventualmente, qualora qualcuno lo desideri, la schedina può essere anche giocato in abbonamento per 2, 3, 5, 7, 10 o 15 concorsi.