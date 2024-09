Vincente Champions League: il verdetto del supercomputer e le quote

Vincente Champions League: c’è il verdetto del super computer con le quote annesse. Ci siamo, ritorna il grande spettacolo

La settimana della Champions League: sì, perché da martedì a giovedì torna in campo la massima competizione europea. La rivoluzione è iniziata, con 36 squadre al posto delle solite 32 e con un girone all’italiana che, alla fine della fiera, rivelerà tutti gli accoppiamenti.

Tutte contro tutte: non c’è nessuna possibilità d’appello. Le prime otto, alla fine di questa prima fase, andranno direttamente agli ottavi di finale; dalla nona alla ventiquattresima si giocheranno un posto con i playoff, tutte le altre, infine, saranno eliminate senza nemmeno, quest’anno, avere il paracadute dell’Europa League. Si torna a casa. Ma chi la vincerà questa prima Champions con la nuova formula. A fare un monito di quello che potrebbe succedere è il super computerone della Opta che ha cercato di anticipare tutti. Questo calcolo è stato fatto diverse volte, ma alla fine è venuta fuori sempre la stessa squadra.

Vincente Champions League, se la prende Guardiola

Il Manchester City è la squadra favorita. Con il 25,3% delle possibilità di alzare la coppa dalle grandi orecchie alla fine di questa lunghissima stagione che, come se non bastasse, si concluderà poi la prossima estate con il Mondiale per Club che si giocherà in America.

Al secondo posto, come al solito, c’è il Real Madrid. Per la squadra di Ancelotti, che da quest’anno può contare anche su Mbappé, ci sono 18,2% di possibilità di arrivare in fondo e alzare il trofeo. Terzo posto per l’Inter, con il 10,9%. Se nessuna di queste prime tre squadre prevarrà, la squadra che trionferà probabilmente arriverà da un gruppo di altre sei contendenti: Arsenal, Barcellona, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Liverpool e Paris Saint-Germain. Niente Milan quindi, e nemmeno la Juventus. Ovviamente impossibile anche per Atalanta e Bologna che non rientrano in questa speciale classifica. Ma è la prima volta di questa manifestazione in questo modo, con questo format. Quindi tutto può davvero succedere. Sognare non costa nulla. Quindi saliamo sulla giostra e godiamoci lo spettacolo. Eh sì, prima non abbiamo sbagliato: si gioca da martedì a giovedì, in contemporanea anche con Europa League e Conference. Una vera e propria abbuffata di partite.