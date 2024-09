Serie B, i pronostici sulle partite della quinta giornata

Serie B, all’Arechi di Salerno si affrontano i due migliori attacchi del torneo mentre il Frosinone va a caccia della prima vittoria: pronostici.

Sostanziale equilibrio in Serie B dopo le prime quattro giornate. Nessuna squadra a punteggio pieno, ben tre “capoliste” – Pisa, Juve Stabia e Spezia, tutte e tre a quota 8 punti – e tante presunte big che sono partite a rilento. Chi è ancora a secco di vittorie è il Bari: i pugliesi, dopo aver esordito con due sconfitte di fila, hanno inanellato due pareggi con Sassuolo e Sampdoria, candidate alla promozione.

I Galletti di Moreno Longo sognano il primo successo nel match casalingo contro il Mantova neopromosso, che finora ha fatto bene in casa e non benissimo in trasferta. Match potenzialmente equilibrato al San Nicola, in cui non è da escludere che entrambe riusciranno ad andare a segno. Non c’è un chiaro favorito neppure in Brescia-Frosinone: certo, i ciociari di Vincenzo Vivarini erano partiti con ben altri presupposti ma in quattro giornate hanno racimolato a malapena 3 punti e per loro non sarà semplice interrompere il digiuno contro la squadra allenata da Rolando Maran, a due lunghezze dalla vetta ma troppo incostante (due vittorie e due sconfitte per le Rondinelle). L’affermazione al “Ceravolo” sulla Carrarese potrebbe aver sbloccato il Catanzaro di Fabio Caserta, che molto probabilmente farà ritorno da Cittadella con almeno un punto in tasca.

Le previsioni sulle altre partite

Tra i match più interessanti della quinta giornata c’è quello tra Cremonese e Spezia. I grigiorossi con il 4-1 al Sassuolo hanno dato l’impressione di aver trovato finalmente la quadra ma per affermarlo con certezza bisogna attendere la sfida con i liguri, imbattuti e momentaneamente primi insieme a Pisa e Juve Stabia: i gol non dovrebbero mancare.

Trasferta “trappola” a Castellammare di Stabia per il deludente Palermo di Alessio Dionisi, che per il momento è riuscito ad avere la meglio soltanto sulla Cremonese: le Vespe, che da questa giornata torneranno a giocare nel loro stadio, si faranno valere. Una candidata alla promozione che sta stentando è il Sassuolo: i neroverdi si sono imposti soltanto sul Cesena e verosimilmente faticheranno a tenere la porta inviolata anche contro la Carrarese. Il Cosenza non sembra essersi abbattuto dopo la penalizzazione di quattro punti che per adesso lo confina all’ultimo posto in classifica e può evitare la sconfitta contro la Sampdoria orfana dell’ex Tutino, infortunato. La Reggiana cercherà di riscattare la prima sconfitta (2-1 a Pisa) al Mapei Stadium con il Sudtirol, mentre quello tra Salernitana e Pisa – Pippo Inzaghi fa ritorno a Salerno – è un incontro che si preannuncia spumeggiante, dal momento che si affrontano i due migliori attacchi del torneo (7 gol a testa).

Serie B: possibili vincenti

Catanzaro o pareggio (in Cittadella-Catanzaro, sabato 14 ore 15:00)

Cosenza o pareggio (in Cosenza-Sampdoria, domenica 15 ore 15:00)

Reggiana (in Reggiana-Sudtirol, domenica 15 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Carrarese-Sassuolo, domenica 15 ore 15:00

Salernitana-Pisa, domenica 15 ore 15:00

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Bari-Mantova, sabato 14 ore 15:00

Cremonese-Spezia, sabato 14 ore 15:00

Carrarese-Sassuolo, domenica 15 ore 15:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Brescia-Frosinone, sabato 14 ore 15:00

Juve Stabia-Palermo, sabato 14 ore 15:00

Comparazione quote

La vittoria della Reggiana è quotata a 2.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Cremonese-Spezia è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e a 1.77 su Snai.

