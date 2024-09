Scommesse, il colpo della vita: 10 euro per 36mila

Scommesse, è il colpo della vita. Con soli 10 euro investiti su una schedina ha sbancato totalmente: distrutto il bookmaker con 36mila euro

Incredibile. Incredibile. Incredibile. E lo scriviamo per tre volte perché quanto è successo sul sito della PlanetWin365, che ha inserito questa scommessa, giustamente, tra le vincite della settimana – noi oseremmo dire anche del mese – ha davvero poco di spiegabile. Non sappiamo se sia stata solo fortuna, ma sappiamo che alla fine, con soli dieci euro investiti, un fortunato scommettitore ha portato a casa la bellezza di 36mila euro. Sì, avete letto bene: trentaseimila euro.

Direte voi, giustamente, perché il primo pensiero è quello. Chissà quante partite avrà giocato? E vi sbagliate anche qui, visto che parliamo di una schedina di soli 6 eventi. Sei partite con delle quote altissime che sono state centrate in pieno. Ora, noi oggettivamente non sappiamo quanto sia possibile, e ripetibile soprattutto, questa cosa. Ma i fatti sono questi, eloquenti. E noi ve li riportiamo.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Alla fine di questo articolo potrete vedere con i vostri occhi la schedina vincente, quella che ha stravolto la vita di questo giocatore. Una scommessa chiusa il 12 settembre alle 20:04. Chissà, magari voleva passare la serata gustandosi qualche match – anche se parliamo di Inghilterra e di Sudamerica. Magari voleva sognare di poter cambiare, appunto, la propria vita. Fatto sta che l’ultima partita è iniziata alle 23:30 e aveva una quota clamorosa: il match in questione tra Sporitovo Luqueno e De Mayo, del campionato paraguayano, pronosticato gol e almeno tre gol complessivi, quindi una combo, era dato a 2,75 volte la posta. Altissima. E le altre? Beh, che dire, sotto le potrete vedere da sole. Un colpo davvero che succede una sola volta nella vita.