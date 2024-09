Gratta e Vinci, è il momento dei “Numeri”: 500mila euro

Gratta e Vinci, è il momento dei “Numeri”: tripla vincita clamorosa con questa tipologia di biglietti. Cinquecentomila euro totali

Vincite da sogno, incredibili. Vincite che aiutano a vivere, a coltivare delle passioni, a togliersi uno sfizio. A fare un po’ come si vuole. E con quale gioco? Col Gratta e Vinci, ovviamente, che in questo periodo, così come raccontato da Agimeg.it, continua a regalare soddisfazioni. E soldi, ovviamente.

E pare proprio essere il momento di una tipologia di biglietto che sta stuzzicando sempre di più l’attenzione degli italiani. No, non parliamo ovviamente del Miliardario, quello ormai è l’unico che, siamo certi, non verrà mai tolto dal mercato. Ma in questo caso l’attenzione si sposta sui Numeri, vale a dire quei tagliandi che si chiamano Numeri Fortunati e Super Numerissimi. Bene, con quest’ultimo, non è la prima volta che nel corso degli ultimi giorni vi raccontiamo delle vincite. Che non si vogliono, a quanto pare, proprio fermare.

Gratta e Vinci, ecco il triplo colpo

Numeri Fortunati è un tagliando che ha un valore commerciale di 3 euro e che mette in palio, come vincita massima, la bellezza di 200mila euro. Ed è proprio questa che è stata centrata, per ben due volte nello spazio di pochi giorni, prima a Palmi, centro in provincia di Reggio Calabria, e poi a Palermo, capoluogo siciliano.

Con il Super Numerissimi la fortuna è rimasta in Sicilia, e precisamente a Catania. In questo caso, c’è da dire, non parliamo della vincita massima ma di 100mila euro. In totale, quindi, il conto è di 500mila euro: cifra esorbitante, che difficilmente si vede nel corso degli anni. Soprattutto non si vede tutta in una volta. Quindi che dobbiamo dirvi? Niente di più che di tentare la fortuna ogni tanto, con moderazione, senza spendere tanti soldi e soprattutto senza andare dietro alle perdite. Sì, perché se la Dea Bendata decide di baciarvi lo fa, senza guardare in faccia nessuno. Si chiama Bendata appunto per questo.