Gratta e vinci della discordia, che baraonda: errore clamoroso

Per un Gratta e vinci è scoppiata una vera e propria guerra. Sul web non si parla d’altro che di questo: meglio evitare.

Se ne leggono di tutti i colori, sul popolatissimo e sempre molto attivo forum di Reddit. E tante di queste storie, spesso e volentieri, vengono addirittura approfondite e poi successivamente rilanciate sulle cronache locali. Come quella, raccontata dal Mirror, che ha come protagonisti un uomo e sua moglie, ancora alle prese con una vicenda per certi versi surreale.

In occasione delle festività natalizie, da diversi anni a questa parte, la coppia in questione è solita riunirsi con la famiglia di lui per procedere al tradizionale scambio dei regali sotto l’albero addobbato e illuminato. C’è una regola: nessun regalo deve costare più di 7 sterline, ovvero 8 euro circa. Per rimanere nel budget, lo scorso anno l’uomo ha ben pensato di comprare per gli adulti qualche biglietto delle lotterie istantanee. Un dono gradito, in linea di massima, da tutti.

Li ha distribuiti, come da rito, tra i “grandi”, mai pensando che qualcosa potesse turbare quella magica atmosfera natalizia. Avrebbe mai potuto immaginare, del resto, che uno dei suoi parenti potesse scovare, nel Gratta e vinci a lui destinato, 36mila sterline, ossia l’equivalente, per intenderci, di 42mila euro? Certo che no. Eppure, è proprio quello che è successo. E avrebbe dovuto prevederlo, che l’ipotesi che accadesse non fosse poi così remota.

Regala un Gratta e vinci e scoppia la lite

La dea bendata ha baciato il cugino 23enne dell’uomo, nello specifico. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che questa vincita ha creato parecchio malumore. L’uomo e il cugino si sono abbracciati, felici, ma nel frattempo la moglie covava dentro di sé una rabbia tale da innescare una lite furibonda.

La donna ha lasciato la stanza e ha inviato un messaggio al marito, pregandolo di raggiungerla in macchina. A quel punto, apriti cielo. Ha iniziato a gridare senza tregua, pretendendo che l’uomo facesse dietrofront e chiedesse al suo parente l’immediata restituzione del dono. Il marito non ha voluto saperne nulla: non se l’è sentita di deludere il cugino, soprattutto perché consapevole dei suoi problemi finanziari e certo del fatto che quella vincita rappresentasse per lui una vera e propria manna dal cielo.

“Legalmente appartiene a lui”, ha continuato a ripetere l’uomo, facendo notare alla moglie che non è carino chiedere indietro un regalo. Soprattutto quel genere di regalo. Il Mirror non ha rivelato come sia andata a finire, ma qualcosa ci dice che il Gratta e vinci della discordia abbia distrutto una coppia. E ci dice anche, forse, che regalare grattini potrebbe essere un errore clamoroso.