Girona-Barcellona, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

La nuova era Flick è iniziata alla grande: il Barcellona è a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di Liga e ha già quattro punti di vantaggio sui campioni in carica del Real Madrid. Sarà però complicato mantenere la serie di vittorie anche dopo questa giornata, visto che il Barcellona se la vedrà in trasferta col Girona, grande sorpresa dello scorso torneo.

Il Girona è infatti riuscito a centrare una storica qualificazione alla prossima Champions League e pur perdendo il capocannoniere della scorsa Liga, Dovbyk – passato alla Roma – resta un’avversaria da non sottovalutare. Con Abel Ruiz e Danjuma in avanti, il Girona darà meno punti di riferimento agli avversari, e il gioco offensivo dovrebbe continuare a funzionare grazie all’allenatore Míchel.

I due precedenti dello scorso anno furono altamente spettacolari, con due vittorie su due del Girona con l’identico roboante risultato di 4-2. Per il Barcellona privo di Araújo, Gavi, Fermín, Marc Bernal e Christensen si preannuncia una trasferta molto complicata.

Il pronostico

Sarà una partita apertissima, con tutte e due le squadre che dovrebbero andare in gol almeno una volta. Il numero totale di gol della partita tra Girona e Barcellona dovrebbe essere superiore a due.

GIRONA (4-4-2): Gazzaniga; Francés, Blind, David López, Miguel; Herrera, Iván Martín, Tsygankov, Bryan Gil; Abel Ruiz, Danjuma.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Íñigo Martínez, Cubarsí, Balde; Pedri, Casadó, Olmo; Yamal, Raphinha, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2