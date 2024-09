X Factor 2024, flop Achille Lauro: Manuel Agnelli se la ride

X Factor 2024, oggi il via ad uno dei talent musicali più seguiti. Achille Lauro, tra i giudici, è un flop. E Manuel Agnelli se la ride

Parte stasera uno dei talenti musicali più seguiti negli ultimi anni: X Factor è pronto ad alzare il sipario sulla nuova edizione. Del tutto trasformata: alla guida ci sarà Giorgia, mentre tutti nuovi sono i giudici.

Manuel Agnelli è quello che ha già fatto questo ruolo negli anni scorsi, a lui si aggiungono Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. E, come sappiamo, anche su questo tipo di cose si può scommettere. Un mercato che piace sempre di più, soprattutto nel momento in cui, poi, iniziano a vedersi gli artisti. E ci sono anche dei ribaltoni importanti: lo scorso anno infatti, alla fine, ha vinto Sarafine, non quella più in voga. Ad un certo punto, la sua affermazione, era data a 100 volte la posta, soprattutto dopo la prima puntata. Insomma, qualcosa di clamoroso, che magari si potrebbe anche ripetere.

X Factor 2024, le quote ufficiali

E come detto al momento ci sono già le quote, ovviamente relative ai giudici. In palinsesto sul sito della GoldBet, il favorito di questa edizione rimane il veterano Manuel Agnelli, colui che già conosce le dinamiche del programma e potrebbe far valere, nelle proprie scelte, l’esperienza che ha accumulata nel corso degli anni precedenti.

La sua gioia finale si gioca a 2,50. A pari merito, ma all’inseguimento di colui che ha creduto ai Maneskin, ci sono a 4 su Betflag, Paola Iezzi, unica donna tra i giudici, e Jake La Furia, che porterà l’anima rap nella competizione. “Non mi interessa la grande voce ma l’unicità, ed è quella che ti permette di vivere nel mercato discografico post X Factor” ha detto invece, alla conferenza stampa di presentazione del programma, Achille Lauro. Come se non avesse visto che lui è l’ultimo in questa classifica visto che si gioca a 5,50 volte la posta. Pure lui deve inseguire, ma se il buongiorno di solito si vede dal mattino diciamo chiaramente che non se la dovrebbe passare così tanto bene. Ma siamo solo all’inizio e come spiegato prima potrebbe davvero succedere di tutto.