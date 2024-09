Gratta e Vinci, doppio colpo da capogiro: il tagliando vincente

Gratta e Vinci, ecco centrata la vincita massima: e no, questa volta non c’è di mezzo come al solito Il Miliardario: i dettagli

I sogni sono fatti per avversarsi. Anche se, evidentemente, serve davvero un bel poco di fortuna. E in alcuni casi nemmeno quella basta per cambiare la propria vita. Sì, perché con i Gratta e Vinci ci possono essere delle vincite di qualunque genere, minime, come il costo del biglietto stesso e anche in quel caso uno si può definire fortunato, perché si perde nella maggior parte dei casi. Quindi il colpo grosso, come successo in questo caso, capita davvero pochissime volte. Minime, quasi insignificanti per la mole di gioco che c’è dietro.

Il colpo di fortuna, però, stavolta c’è stato. E la città baciata dalla Dea Bendata, così come ci racconta Agimeg.it, è Forlì. E stavolta di mezzo non c’è un biglietto della famiglia de Il Miliardario, che di solito è quello che maggiormente regalare questo tipo di vincite, ma parliamo del Numerissimi, che ha un costo di 5 euro, e che mette in palio come vincita massima 500mila euro. Proprio quelli che sono stati vinci dal fortunato.

Gratta e Vinci, colpo grosso

Il biglietto è stato acquistato in via C. Seganti 1. E come detto ha regalato il sogno che sì, in questo caso, nonostante il 20% poi andrà a finire nelle casse dello stato, ha cambiato la vita. Perché di soldi ne entreranno parecchi nelle tasche. E non è l’unica vincita da segnalare.

Il Numerissimi, come tutti gli altri biglietti della Lotteria Istantanea, dà la possibilità di vincere diverse tipologie di premi. “E tra questi, spicca la vincita da 100.000 euro ottenuta a Quinzano D’Oglio, che rappresenta una delle vincite più ambite dai giocatori” si legge sul sito citato prima. Insomma, in totale 600mila euro regalati nello spazio di pochissimo tempo. E no, non è proprio una cosa che capita tutti i giorni. Auguri ai fortunati. A uno di più, comunque: 500mila euro sono soldi che difficilmente, tranne pochi eletti, riescono a vedere sul proprio conto.